یک منبع دیپلماتیک ترکیه از مخالفت این کشور با حضور بنیامین نتانیاهو در اجلاس آتش‌بس غزه خبر داد که منجر به کنسل شدن سفر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به مصر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس یک منبع دیپلماتیک، ترکیه با حضور بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اجلاس آتش‌بس غزه مخالفت کرد و این امر منجر به کنسل‌شدن حضور وی در این اجلاس شد.

یک منبع دیپلماتیک ترکیه اعلام کرد: «در ابتکار عمل رئیس‌جمهور (رجب طیب) اردوغان و از طریق تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه - با حمایت دیگر رهبران - نتانیاهو در اجلاس مصر حاضر نشد.»

این منبع که به دلیل عدم مجوز برای صحبت با مطبوعات، خواست ناشناس ماندن شده بود، این مطلب را به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، هواپیمای حامل اردوغان تا زمان لغو حضور نتانیاهو بر فراز دریای سرخ در حال چرخش بود و تنها پس از حذف نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از فهرست شرکت‌کنندگان، در مصر فرود آمد.

این شبکه با استناد به منابع دیپلماتیک تأکید کرد که ترکیه برای جلوگیری از حضور نتانیاهو در این نشست، فشار دیپلماتیک قابل‌توجهی اعمال کرد.

برچسب ها: رئیس جمهور ترکیه ، شرم الشیخ مصر ، نتانیاهو
عزت الرشق: غزه و مقاومت معادلات را تحمیل کردند
افشاگری واشنگتن پست؛
همکاری امنیتی مخفیانه برخی کشور‌های عربی با اسرائیل در زمان جنگ غزه
نیرو‌های نظامی ترکیه آماده مشارکت در هر مأموریتی در غزه هستند
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اردوغان با این عمل .اگر صحت داشته باشه
بفکر اینه با دلاری نفتی کشورهای عربی
برای بیکاران ترکیه .کار بسازد و در بازسازی سهیم شود
و از این طریق هم درامدی کسب کند
همه به دنبال لحاف ملانصرالدین هستند
بویژه اردوغان هزار چهره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
مسخره های دروغگو. نتانیاهو بعد آزادی اسرا حماس رو میکشه بیرون
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
حالا که بفرض راست باشه
از امدن خوک فرتوده و شکسته خورده جلوگیری کرده که چی بشه
اردوغان فهمیده که بی بی نتیابو به زباله دان تاریخ خواهد پیوست
به این خاطر روی خر شکست خورده .شرط بندی نکرده
منتظر جانشین بی بی نتیابو معلومه بشه
و بعد خواهی دید که چکار که نمیکند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اگه راست باشه میتوان گفت بلاخره یکی تونسته دهن کجی کنه به این سگ هار وجلوی ورودش به جلسه صلح شرم وشیخ مصررا بگیرد کاش از حضورش در همه اجلاس جهانی جلوگیری شود و همیشه منزوی خوار وخفیف بشود
۱
۳
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۸:۵۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ساده ای عمو؟؟؟ا
این خردوغان بعد آمریکا دومین کسی بود که همه جوره برای بی بی حمالی کرد.حالا که میبینه صلح شد تلاش میکنه خودشو ناجی مغرفی کنه.بنظرمیرسه این دو کفتار پیر سر لاشه سوریه درگیر بشن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اردوغان نمیتوانی با این کارها
لکه ننک نسل کشی و جنایت جنگی بر مردم مظلوم و ستم
دیده غزه. از دستت پاک کنی
حالا که چی ..الزایمر یا پارکینسون گرفتی
که باهمکاری اذربایحان در زمان جنگ حسابی پول ساختید
از صادارات به سرزمین های اشغالی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
چه مزخرفاتی
نتانیاهو فقط برای اینکه مجبور شده اتش بس رو قبول کنه نیومد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
دروغه باور نکنید اینا باهم اند.
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
دو قلّاده کفتار کثیف خبیث نجس جنایتکار خون ریز خون خوار خون آشام در یک قاب
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
دو قلّاده روباه پیر کثیف مکّار
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
دو قلّاده کفتار خبیث خونخوار جنایتکار
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
دو جنایتکار خونخوار در یک قاب
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
دو حرام لقمه در یک قاب
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
دو جنایتکار در یک قاب
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
این هم یک بازی است.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۲۱:۱۹ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
همش دروغ و...
۰
۰
پاسخ دادن
