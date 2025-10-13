باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس یک منبع دیپلماتیک، ترکیه با حضور بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اجلاس آتش‌بس غزه مخالفت کرد و این امر منجر به کنسل‌شدن حضور وی در این اجلاس شد.

یک منبع دیپلماتیک ترکیه اعلام کرد: «در ابتکار عمل رئیس‌جمهور (رجب طیب) اردوغان و از طریق تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه - با حمایت دیگر رهبران - نتانیاهو در اجلاس مصر حاضر نشد.»

این منبع که به دلیل عدم مجوز برای صحبت با مطبوعات، خواست ناشناس ماندن شده بود، این مطلب را به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، هواپیمای حامل اردوغان تا زمان لغو حضور نتانیاهو بر فراز دریای سرخ در حال چرخش بود و تنها پس از حذف نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از فهرست شرکت‌کنندگان، در مصر فرود آمد.

این شبکه با استناد به منابع دیپلماتیک تأکید کرد که ترکیه برای جلوگیری از حضور نتانیاهو در این نشست، فشار دیپلماتیک قابل‌توجهی اعمال کرد.