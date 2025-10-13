باشگاه خبرنگاران جوان ـ لندن دیگر جای امنی برای زندگی نیست، دستکم از نظر برخی از ثروتمندترین ساکنان آن.
در نوامبر ۲۰۲۴، صاحبان فروشگاه کالاهای لوکس «سلیر» در «نایتسبریج»، تصاویری از مردان نقابدار را که در حال غارت بودند به اشتراک گذاشتند و بعدا اظهار داشتند: اوضاعِ لندن واقعا دیوانهکننده شده است.
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته در جریان سفر رسمی خود به بریتانیا در یکی دیگر از اظهارنظرهای جنجالی خود، «صادق خان»، شهردار لندن را مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد که شهردار، عملکرد بسیار بدی داشته و جرم و جنایت در لندن به اوج رسیده است.
به نوشته گاردین - چاپ انگلیس، این تصور به طور فزایندهای در محافل راستگرا پذیرفته شده و مورد توجه قرار گرفته است. حتی جرم و جنایت - در کنار افزایش مالیاتها - به عنوان دلیل خروج آشکار افراد فوق ثروتمند از بریتانیا مطرح میشود.
یک مشاور املاک برجسته به یاد میآورد که ساعت رولکس یکی از مشتریانش در شب اولی که به «کنزینگتون»، محله غرب لندن که یکی از مرفهترین محلههای شهر است، نقل مکان کرد، از مچ دستش دزدیده شد.
مشاوران ابرثروتمندان، شهری را توصیف میکنند که در آن «جاسوسان» در اطراف رستورانهای مجلل پرسه میزنند و اهداف احتمالی را بررسی میکنند، در حالی که تقاضا برای محافظان خصوصی رو به افزایش است.
این دیدگاهی است که «نایجل فاراژ»، رهبر حزب اصلاحات بریتانیا اغلب تکرار میکند و به یک روزنامهنگار هشدار میدهد: من شما را به چالش میکشم که بعد از ساعت ۹ شب با جواهرات در لندن قدم بزنید. شما این کار را نخواهید کرد و میدانید که حق با من است.
مجموعهای از جرایم پر سر و صدا به تقویت این دیدگاه کمک کرده است. در ژانویه، عمارت «شفیرا هوانگ»، چهره سرشناس در «پریمروز هیل»، شمال لندن مورد سرقت قرار گرفت و سارقان بیش از ۱۰ میلیون پوند جواهرات سفارشی را با خود بردند.
در حالی که آمارها نشان میدهد جرم و جنایت در سراسر «انگلیس» و «ولز» در حال کاهش است و جرایم خشونتآمیز در دو دهه گذشته به طرز چشمگیری کاهش یافته اما به نظر میرسد که در لندن شرایط برعکس است و این شهر با افزایش جرم و جنایات روبروست.
جرایم ثبت شده در دهه گذشته در منطقهای که پلیس متروپولیتن پوشش میدهد، ۳۱ درصد افزایش یافته است و جرایم خشونتآمیز هم ۴۰ درصد افزایش یافته است.
گاردین در گزارشی تازه در این باره آورده است: سرقت تلفن همراه همچنان در لندن یک تهدید محسوب میشود به طوری که سال گذشته یک دزد پس از قاپیدن ۲۴ دستگاه تلفن ظرف تنها یک ساعت، زندانی شد.
اما نشانههایی وجود دارد که اوضاع در پایتخت در حال تغییر است به طوری که طبق گزارش پلیس متروپولیتن، جرایم خشونتآمیز در سال منتهی به پایان ماه مارس ۶ درصد کاهش یافته است. سرقت ساعتهای لوکس که زمانی لکه ننگی بر پیشانی محلههای مرفه لندن مانند «میفر» و نایتسبریج بود، طی دو سال گذشته به شدت کاهش یافته است.
بسیاری از جرایم به پلیس گزارش نمیشوند، بنابراین مرکز «بررسی جرایم برای انگلیس و ولز» هر ساله مستقیما از دهها هزار خانوار میپرسد که آیا قربانی جرم شدهاند یا خیر. یافتهها نشان میدهد که جرم در ۲۰ سال گذشته به طرز چشمگیری کاهش یافته است.
سال گذشته لندن کمترین تعداد قتل افراد زیر ۲۵ سال را در بیش از دو دهه گزارش کرد. طبق تحلیل کارشناسان شهرداری، به طور کلی قتلها در پایینترین سطح پنج سال گذشته قرار دارند و این میزان بسیار کمتر از سایر شهرهای بینالمللی مانند نیویورک، پاریس، بروکسل، برلین و مادرید است.
اما جرایم مرتبط با چاقو در لندن رو به افزایش بوده است. در حالی که تعداد جرایم ثبت شده با چاقو از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ کاهش یافته بود، سپس دوباره شروع به افزایش کرد و در سال ۲۰۱۹ به اوج ۱۵ هزار و ۶۰۰ حادثه رسید.
در این روند در طول همهگیری کاهش شدیدی رخ داد اما از آن زمان به اوج قبلی خود نزدیک شده است و در سالهای ۲۰۲۳-۲۴ به ۱۵ هزار مورد رسیده است. آمارهای جدیدتر نشان میدهد که جرایم چاقو در لندن در سه ماه منتهی به ژوئن در مقایسه با سال قبل، ۱۹ درصد کاهش یافته است.
در همین حال، سایر جرایم جدی نیز در حال کاهش هستند. طبق گزارش پلیس متروپولیتن، در طول یک سالی که به ماه مارس منتهی شد به طور کلی ۶ درصد کاهش در جرایم خشونتآمیز وجود داشته است. طبق آمار دفتر شهردار، در شهری که حدود ۹ میلیون نفر جمعیت دارد، احتمال اینکه لندنیها (۲۶.۴ جرم به ازای هر ۱۰۰۰ نفر) قربانی جرایم خشونتآمیز شوند، کمتر از احتمال وقوع جرم در سایر نقاط انگلیس و ولز (۳۱.۹ جرم به ازای هر ۱۰۰۰ نفر) بوده است.
یک نظرسنجی YouGov در ماه سپتامبر نشان داد که ۵۱ درصد از بزرگسالان فکر میکنند جرایم خشونتآمیز در لندن در حال افزایش است، در حالی که تنها ۷ درصد فکر میکردند که این روند رو به کاهش است.
نظریه «پنجرههای شکسته» تا حدودی دلیل آن را توضیح میدهد. این یک نظریه جرمشناسی است که نشانههای قابل مشاهده جرایم جزئی و رفتارهای ضداجتماعی، فضایی را ایجاد میکند که جرایم بیشتر را تشویق میکند و بینظمی را به عنوان بخشی از زندگی عمومی عادی جلوه میدهد.
برای مثال، سرقت تلفن را در نظر بگیرید. پس از کاهش در طول همهگیری، سرقت تلفن از سال ۲۰۲۰ به طور پیوسته در حال افزایش بوده است، زمانی که ۵۵ هزار و ۸۲۰ مورد به پلیس متروپولیتن گزارش شده بود. این رقم بیش از دو برابر شده و در سال گذشته به ۱۱۷ هزار و ۲۱۱ مورد رسیده است.
با توجه به حجم عظیم دادههای شخصی ذخیره شده در تلفنها و برنامههای بانکداری تلفن همراه، این سرقتها میتوانند باعث پریشانی و تأثیر مالی زیادی بر قربانیان شوند. همچنین کنترل آنها برای پلیس دشوارتر است، زیرا مجرمان از موتورسیکلتهای برقی و موتورسیکلتهای سبک برای فرار سریع استفاده میکنند و با باندهای سازمانیافتهای که زنجیرههای تأمین پیچیده و تثبیتشدهای برای فروش تلفن به خارج از کشور دارند، ارتباط دارند.
این بدان معناست که در مناطقی مانند نایتسبریج که در سال ۲۰۲۲ به شدت از سرقت ساعت آسیب دید، این امر به ساکنان حس وسیعتری از بیقانونی در بریتانیا را القا کرد.
طبق آمار به دست آمده از پلیس متروپولیتن تحت درخواست آزادی اطلاعات، سرقت تلفن همراه در خارج از منطقه مالی پایتخت همچنان در حال افزایش است اما سرقت ساعتهای لوکس، کیف دستی و جواهرات در لندن به نسبت کاهش یافته است.
