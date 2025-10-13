باشگاه خبرنگاران جوان - محیالدین جعفری در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از که نفتی نار و پازن در جنوب استان فارس - منطقه جم - افزود: این میدان جدید در محدودهای با ساختار زمینشناسی پیچیده و ارتفاعات صعبالعبور قرار دارد و تاکنون دو حلقه چاه در آن حفاری شده است؛ چاه اول در سال ۱۳۹۴ و چاه دوم، در سال گذشته حفاری و در اسفند ۱۴۰۳ عملیات آن به پایان رسیده است.
به گفته او، در عمق ۴۶۰۰ متری زمین، سازندهای زمینشناسی دورانهای اول و دوم مورد مطالعه قرار گرفته و در نتیجه، دو کشف مهم به ثبت رسید، یکی حجم گاز حدود ۱۰ تریلیون فوت مکعب (TCF) و دیگری نفت درجای به میزان ۲۰۰ میلیون بشکه.
جعفری اظهارکرد: این حجم گاز بیش از کل ذخیره باقیمانده در میادین قدیمی همچون کنگان، تابناک و وراوی است و به لحاظ دارندگی گاز، بزرگترین میدان گازی مستقل خشکی ایران محسوب میشود.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه بر اساس برآوردهای اولیه، ظرفیت تولید این میدان در ۲ فاز استاندارد به ۵۶ میلیون متر مکعب گاز در روز خواهد رسید؛ یعنی حدود یکسوم کل تولید روزانه بخش زاگرس جنوبی. این میزان گاز را دارای نقش مؤثری در کاهش ناترازی گاز کشور اعلام کرد.
او تاکید کرد: وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به تازگی قرارداد توسعه این میدان را منعقد کردهاند و پیشبینی میشود گاز آن در مدت کوتاهی وارد شبکه مصرف خانگی و صنعتی کشور شود.
مدیر اکتشاف با تشریح دشواریهای عملیات اکتشاف خاطرنشان کرد: اکتشاف فرایند زمانبر و پرریسکی است که از مطالعات زمینشناسی و لرزهنگاری تا حفاری عمیق و تست میدانی را شامل میشود. هر میدان بهشرط اثبات اقتصادی بودن، بهعنوان کشف اعلام میشود و در این میدان پازن ۲ با انجام آزمایشها و تستهای فنی در خردادماه ۱۴۰۴، وجود مخزن تجاری تایید شد.
او ادامه داد: نفت موجود در این مخزن، نفت سبک با API برابر ۳۲ است و میعانات گازی با API بین ۴۶ تا ۵۰ نیز همراه دارد. حجم میعانات گازی این میدان ۲۳۷ میلیون بشکه است که حدود ۷۴ میلیون بشکه آن قابل استحصال اقتصادی خواهد بود.
جعفری همچنین به کیفیت بالای گاز کشفشده اشاره و اضافه کرد: این میدان دارای گاز شیرین است و از نظر ترکیبات، نسبت به گاز منطقه عسلویه حدود ۲۰ درصد کیفیت بالاتری دارد.
او افزود: تستهای فنی نشان میدهد تولید از این میدان میتواند به سرعت در مدار بهرهبرداری قرار گیرد و ارزش ذاتی بالایی برای اقتصاد انرژی کشور دارد.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: کشف میدان پازِن نهتنها یک دستاورد فنی، بلکه گامی استراتژیک در مسیر امنیت انرژی کشور محسوب میشود.
به گفته او، گاز این میدان از نظر ترکیبات، حدود ۲۰ درصد شیرینتر از گاز منطقه عسلویه است. این یعنی درصد ترکیبات گوگرد و سولفید هیدروژن آن بسیار کمتر بوده و از نظر ارزش حرارتی و زیستمحیطی، کیفیتی ممتاز دارد. این ویژگی باعث میشود میدان پازن نهتنها بهعنوان بزرگترین میدان خشکی مستقل کشور شناخته شود، بلکه به لحاظ اقتصادی نیز در گروه میادین کمهزینه و پربازده قرار گیرد.
«گاز شیرین» به گازی گفته میشود که فاقد ناخالصیهای ترش، یعنی سولفید هیدروژن (H₂S) و دیاکسید گوگرد (SO₂) است. در واقع این نوع گاز، برخلاف «گاز ترش»، بدون بوی گوگرد یا تخممرغ فاسد بوده و برای انتقال، فرآورش و مصرف خانگی و صنعتی، هزینه پالایش بسیار پایینتری دارد.
گفتنی است که در مقابل گاز شیرین، گاز ترش سمی و کشنده است و مراحل فرآوری پیچیده تری برای قابل استفاده شدن دارد.
منبع: اکتشاف شرکت ملی نفت ایران