سیده نسترن حسن آبادی خبرنگار باشگاه خبرنگاران سمنان، برگزیده جشنواره حاصل در بخش گزارش مکتوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسترن حسن آبادی _ در آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی ایل عشایر سنگسری با عنوان «حاصَل» از برگزیدگان بخش‌های مختلف تجلیل  شد.

 حسین نورانیان مدیر رسانه‌ای جشنواره، گفت: در مجموع بیش از ۶۵۰ اثر رسانه‌ای شامل گزارش‌های خبری، مستندهای تصویری، پادکست‌ها و آیتم‌های شنیداری و دیداری تولید و منتشر شده‌است.

نورانیان با اشاره به دستاوردهای رسانه‌ای این دوره از جشنواره اظهار داشت: در مجموع، بیش از ۲۰۰ دقیقه برنامه تلویزیونی از طریق شبکه‌های استانی و ملی پخش شد. همچنین ۱۳۰ دقیقه محتوای شنیداری در قالب پادکست و برنامه‌های رادیویی تولید گردید. افزون بر این، ۱۳۵ اثر رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که توسط بیش از ۸۰ صفحه فعال کشوری پوشش داده شدند.

وی ادامه داد: جشنواره «حاصَل» با هدف پاسداشت فرهنگ ایل عشایر سنگسری و تقویت روایت‌های بومی، بستری برای رقابت خلاقانه میان فعالان رسانه‌ای استان فراهم کرد.

برچسب ها: تجلیل ، جشنواره
خبرهای مرتبط
موفقیت طرح احیای‌ گورخر ایرانی ‌پس از سال‌ها انقراض
قدردانی شهردار مهدی‌شهر از اصحاب رسانه در جشنواره ملی ایل عشایر سنگسری «حاصَل»
معاون جمعیت هلال احمر کشور:
آرامش امروز حاصل جانفشانی امدادگران در خط مقدم بحران است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
خبرنگار باشگاه خبرنگاران سمنان؛ برگزیده جشنواره حاصَل شد