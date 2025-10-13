سیده نسترن حسن آبادی خبرنگار باشگاه خبرنگاران سمنان، برگزیده جشنواره حاصل در بخش گزارش مکتوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسترن حسن آبادی _ در آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی ایل عشایر سنگسری با عنوان «حاصَل» از برگزیدگان بخشهای مختلف تجلیل شد.
حسین نورانیان مدیر رسانهای جشنواره، گفت: در مجموع بیش از ۶۵۰ اثر رسانهای شامل گزارشهای خبری، مستندهای تصویری، پادکستها و آیتمهای شنیداری و دیداری تولید و منتشر شدهاست.
نورانیان با اشاره به دستاوردهای رسانهای این دوره از جشنواره اظهار داشت: در مجموع، بیش از ۲۰۰ دقیقه برنامه تلویزیونی از طریق شبکههای استانی و ملی پخش شد. همچنین ۱۳۰ دقیقه محتوای شنیداری در قالب پادکست و برنامههای رادیویی تولید گردید. افزون بر این، ۱۳۵ اثر رسانهای در شبکههای اجتماعی منتشر شد که توسط بیش از ۸۰ صفحه فعال کشوری پوشش داده شدند.
وی ادامه داد: جشنواره «حاصَل» با هدف پاسداشت فرهنگ ایل عشایر سنگسری و تقویت روایتهای بومی، بستری برای رقابت خلاقانه میان فعالان رسانهای استان فراهم کرد.