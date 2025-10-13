باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سپاه نیوز، سردار سرتیپ «محمد کرمی» در یادواره سرداران و ۷۷۵ شهید شهرستان مهاباد اظهار کرد: رژیم صهیونیستی با حمایت برخی قدرت‌های غربی و شرقی درصدد تضعیف امنیت ملی ایران بود، اما واکنش شجاعانه نیرو‌های مسلح همراه با هدایت‌های مقام معظم رهبری دشمن را به آتش بس وا داشت.

وی افزود: یکی از دستاورد‌های مهم این جنگ این بود که صدای آزادی‌خواهان جهان علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی را تقویت کرد و همگان را به مقابله با جنایت این سگ هار را به صف کرد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: شلیک موشک‌های دقیق سپاه به قلب سرزمین‌های اشغالی با توکل بر خداوند، نمونه‌ای بارز از اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی است که امنیت و صلابت کشور را تثبیت کرده و قدرت بازدارندگی ایران را در منطقه تقویت کرد.

سردار کرمی همچنین به بیداری جهان نسبت به اسلام و تغییر نگرش‌ها نسبت به دین الهی اشاره کرد و گفت: این تغییر نگرش‌ها، حاصل سال‌ها تلاش، ایثار و شهادت مردم مظلوم و فرماندهان محور مقاومت و کسانی است که با جانفشانی خود پیام عدالت، مقاومت و دفاع از مظلوم را در سطح جهانی منتقل کردند.

وی با تسلیت به خانواده معظم شهدا افزود: شهدا با پروردگار معامله کرده و جان خود را در راه دفاع از حق و عدالت فدا کردند، امروز یاد و راه آنان الهام‌بخش ملت‌ها و امت اسلامی است و نشان می‌دهد که فداکاری و ایمان راسخ می‌تواند جهان را متحول کند.

سردار کرمی تاکید کرد: خداوند به جامعه‌ای که در راه سربلندی، اقتدار و عزت خود تلاش می‌کند، پاداش می‌دهد و مردمی که برای حفظ امنیت، استقلال و عظمت کشور گام برمی‌دارند، همواره مورد عنایت و برکت الهی خواهند بود.

وی گفت: جنگ تحمیلی، همبستگی ملی و اسلامی، اقتدار دفاعی و بیداری جهانی نسبت به اسلام، میراث‌های گران‌بهایی هستند که باید با حفظ ارزش‌ها و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده منتقل شود.