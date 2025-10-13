دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، رویداد شیراز اکسپو را نقطه عطفی در مسیر توسعه تولید و استقلال اقتصادی کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارشاد استعدادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه شیراز اکسپو با اشاره به فضای پرشور و هیجان‌انگیز حاکم بر این رویداد، اظهار داشت: این نمایشگاه می‌تواند به نقطه عطفی در مسیر توسعه تولید ملی تبدیل شود؛ تولیدی که محور استقلال اقتصادی کشور و بستری برای گسترش صادرات و ارزآوری است.

او این نمایشگاه را فرصتی برای رونق‌بخشی به اقتصاد کشور دانست و افزود: شیراز اکسپو محلی برای تعامل و هم‌اندیشی میان فعالان حوزه‌های تولید، تجارت و اقتصاد است؛ در این فضا، گفت‌و‌گو‌های بین‌بخشی شکل می‌گیرد و موضوعاتی، چون عرضه، توزیع و برندسازی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین مسائل مرتبط با نهاد‌های اجرایی و حاکمیتی نیز در این جمع مطرح می‌شود.

دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به برگزاری کارگروه استانی تسهیل در حاشیه نمایشگاه گفت: در این نشست، چند پرونده اقتصادی بررسی شد و تصمیماتی اتخاذ گردید. همچنین با حدود ۱۰ تولیدکننده از حوزه‌های مختلف دیدار داشتیم که در نتیجه آن، بخشی از مشکلات آنان حل شد و تقسیم‌کار صورت گرفت.

استعدادی ادامه داد: برخی موضوعات محدود نیز برای بررسی تخصصی به ستاد ملی ارجاع داده شد تا در کمیته‌های مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.

او یکی از اهداف مهم چنین نمایشگاه‌هایی را «فرهنگ‌سازی» عنوان کرد و افزود: علاوه بر موانع قانونی و اجرایی، ما با چالش‌های ذهنی و ادراکی نیز مواجه هستیم؛ برگزاری این‌گونه رویداد‌ها می‌تواند در رفع این موانع ذهنی مؤثر باشد.

دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: فضای گفت‌و‌گو و تبادل نظر در این نمایشگاه، زمینه‌ساز اصلاح ذهنیت‌ها و رفع برخی سوءبرداشت‌هایی است که گاه به‌عنوان مانع تلقی می‌شوند.

استعدادی در ادامه، به سیاست کلان دولت مبنی بر واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران و استان‌ها اشاره کرد و گفت: در حوزه ستاد تسهیل نیز همین رویکرد دنبال می‌شود؛ ما ترجیح می‌دهیم مسائل مرتبط با واحد‌های تولیدی در سطح استان‌ها بررسی شود و از ظرفیت کارگروه‌های استانی و اختیارات استانداران برای رفع موانع بهره گرفته شود.

او همچنین از بازنگری در ساختار ستاد تسهیل به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با این تغییرات، عملکرد ستاد در مسیر حمایت از تولید، مؤثرتر و توانمندتر از گذشته باشد.

قوه قضائیه در رفع موانع تولید، یار صنایع است

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نقش حمایتی مؤثر قوه قضائیه در رفع موانع واحدهای صنعتی را یادآور شد و به اجرای موفق ۸۰ درصدی مصوبات در فارس اشاره کرد؛ ضمن اینکه ظرفیت شورای تأمین استان‌ها را برای حل فوری برخی معضلات تولیدکنندگان حیاتی خواند.

استعدادی همچنین در جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید که در شیراز برگزار شد، با بیان اینکه استان فارس پرظرفیت است، اظهار کرد: برخی مواقع با تنگ‌نظری‌ها در این زمینه مواجه هستیم و بخش خصوصی از سوی عوامل اجرایی، رقیب انگاشته می‌شوند.

او با تاکید بر اینکه مشکلات ایجادشده توسط عوامل بین‌سطوحی و اجرایی باید رفع شود، افزود: تنگ‌نظری‌ها نیازمند کار فرهنگی است و باید این نوع موانع ذهنی مورد بررسی قرار گرفته و حل شوند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در ادامه به رویکرد حمایتی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: رویکرد قوه قضاییه در خصوص رفع موانع پیش روی واحدهای صنعتی و بنگاه‌ها حمایتی است و بسیاری از مشکلات با پیگیری و اهتمام دستگاه قضا در سطح کشور رفع شده است.

استعدادی تمرکززدایی و اعتماد به استان‌ها را یکی از راهکارهای کلیدی دانست و بیان کرد: تمام تلاش ما در ستاد ملی این است که اختیارات به استان‌ها واگذار شود و مسائل در همان سطح پیگیری شود؛ چرا که در استان‌ها اشراف بهتری بر مسائل وجود دارد و دسترسی به جزئیات پرونده‌ها و امکان سرکشی میسر است.

او، ظرفیت دیگر حل مسائل واحدهای تولیدی در استان‌ها را انسجام مدیریتی بهتر در سطح استان عنوان کرد و افزود: این موارد، ظرفیت بهتری برای حل مشکلات و موانع در سطح استان‌ها ایجاد می‌کند.

استعدادی خاطرنشان کرد: رفع برخی از مباحث و مشکلات تولیدکنندگان در اختیار ستاد ملی تسهیل نیست، بلکه در اختیار شورای تامین استان‌ها است و می‌توان در استان‌ها از این ظرفیت بهره برد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه ۸۰ درصد مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس اجرایی شده است، گفت: اگر این ظرفیت‌ها در کنار هم قرار گیرد، رفع مشکلات در استان‌ها بهتر انجام می‌شود و ستاد ملی نیز مسائل کلان را پیگیری خواهد کرد تا فعالیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران سودآور باشد.

نشست ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور دبیر این ستاد و جمعی از مدیران ارشد ملی و استانی با پنج دستور کار در استانداری فارس آغاز به کار کرد.

هدف اصلی این جلسه، بررسی و پیگیری راهکارهای عملی برای رفع چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی واحدهای تولیدی و صنعتی در سطح استان فارس و کشور اعلام شده است.

این نشست همزمان با میزبانی شیراز از اکسپو برگزار شده و قرار است به مسایل صنعتگران و تولیدکنندگان فارس رسیدگی کند.

نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو از روز گذشته در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس آغاز بکار کرده است و تا ۲۳ مهرماه ادامه داد؛ هدف از برگزاری این رویداد، معرفی توانمندی‌های صادراتی ایران و استان فارس به کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس است.

