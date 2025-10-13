شهردار منطقه ۱۴ از انتقال قسمتی از مجموعه ورزشگاه، صدور پروانه نوسازی ۱۷۳ پلاک در منطقه ۱۴ و احیای حمام «دولاب» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر شهرابی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در منطقه ۱۴ با آن مواجه شدیم اسامی شهدایی بود که معبری به نام آنها نامگذاری نشده بود و ۱۴۰ خانواده شهید در منطقه داشتیم که نام آنها روی معبری گذاشته نشده بود، اما امروز نام ۱۰۸ شهید به شورای شهر ارائه شده و ۶۰ معبر به تأیید اعضای کمیسیون رسیده و بقیه آنها در دستور کار شوراست.

وی با اشاره به وضعیت آسفالت ریزی منطقه ۱۴ گفت: ۱۳۳ هزار تن آسفالت در یک سال و نیم اخیر ریخته شده و بیش از ۵۵۰ معبر در منطقه آسفالت ریزی شده است.

شهردار منطقه ۱۴ با اشاره به وضعیت فضای سبز تهران خاطرنشان کرد: این منطقه به دلیل بافت دوگانه‌ای که دارد، یک ضعف فضای سبز دارد؛ در این منطقه، ۹۹ پارک و بوستان وجود دارد، اما تمرکز آن در بخش جنوبی و شرقی است. ما یک پارک بزرگ را برنامه‌ریزی کردیم، اما با عدم همکاری شهروندان مواجه شدیم. در خیابان کرمان هم کار بوستانی در دست پیگیری است که تا انتهای سال در دست بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی درباره آخرین وضعیت پروژه شهید شوشتری عنوان کرد: این پروژه فرامنطقه‌ای است و مدیریت کار این پروژه در دست ما نیست. ما در بخش رفع معارضین بیشترین همکاری را داشتیم؛ تعاملی بین سازمان مهندسی شهر تهران، منطقه ۱۴، منطقه ۱۵ و معاونت عمرانی شهرداری وجود دارد. به دلیل عبور مسیر از مجموعه تختی، برنامه ریزی شده است تا قسمتی از مجموعه در جای دیگر ساخته شود تا تعطیلی در این مجموعه رخ ندهد.

شهابی درباره وضعیت ایمنی بازار گل شهید محلاتی گفت: این بازار گل یک عقبه‌ای دارد که این مساله به مشکلات مجموعه اضافه کرده است؛ مالکیت این محدوده متعلق به وزارت راه و شهرسازی است. اگر قرار باشد مشکلات حل شود، تملک باید به هیات مدیره بازار گل واگذار شود و سپس از سوی شهراری تخریب و نوسازی شود. کار نیاز به پیگیری جدی‌تر دارد، اما راه حل این است که هیات مدیره بازار گل، این محدوده را تملک کنند. با این حال مساله ایمنی بسیار مهم است و از نظر موضوعات اولیه مثل اعلام و اطفای حریق همکاری خوبی داشتیم.

وی با اشاره به نوسازی بافت فرسوده در منطقه تصریح کرد: منطقه ۱۴ بیش از ۳۰۰ هکتار یعنی ۲۱ درصد منطقه بافت فرسوده دارد و از طریق ارائه تسهیلات و تشویق برنامه‌ای داریم و به مالکان، این طرح ارائه می‌شود تا تحولی در کلنی‌های بافت فرسوده رخ دهد. در شش ماه امسال باید صدور پروانه نوسازی ۲۲۴ پلاک را انجام می‌دادیم که تاکنون صدور پروانه نوسازی ۱۷۳ پلاک را صادر کردیم و در رتبه سوم در بین مناطق هستیم؛ با این حال شهروندان باید با ما همکاری کنند.

شهردار منطقه ۱۴ تهران در خصوص ساماندهی دستفروشان گفت: در این خصوص وضعیت بهتر است؛ طرحی را با مجموعه شرکت ساماندهی مشاغل دنبال خواهیم کرد و روی ۴ محور در منطقه کار خواهد شد.

وی درباره آخرین وضعیت پروژه تقاطع خاوران و بزرگراه امام علی تصریح کرد: بیش از ۱۰ سال این پروژه نیمه تمام مانده است؛ یک گیر فنی در بخش باقی مانده وجود دارد، اما از سوی شورای شهر و معاونت شهرسازی تلاش شده است که این کار به اتمام برسد.

شهرابی با اشاره به وضعیت آسیب‌های اجتماعی در منطقه خاطرنشان کرد: خوشبختانه منطقه خیلی مشکل آسیب‌های اجتماعی و متکدیان چهارراه ندارد؛ ما چند مرکز مهارت آموزی و مرکز کودکان کار را داریم. تعداد کودکان کار ما نسبت به گذشته کمتر است و متکدیان نسبت به گذشته کمتر شده‌اند.

وی درباره وضعیت ایمنی مجموعه ورزشی تختی نیز گفت: بازدید‌هایی از نظر بحث ایمنی در بازه‌های زمانی مختلف صورت می‌گیرد؛ اما مرتفع کردن آن به عهده سازمان مدیریت بحران است.