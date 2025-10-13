تیم ملی تنیس روی میز ایران با شکست برابر چین از صعود به مرحله نیمه‌نهایی قهرمانی تیمی آسیا بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی تنیس روی میز ایران امروز در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های بخش تیمی قهرمانی آسیا برابر چین قرار گرفت.

تیم مردان ایران در این دیدار با نتیجه سه بر یک شکست خورد تا از صعود به نیمه‌نهایی باز بماند.

در این دیدار بنیامین فرجی با برتری مقابل شیدونگ، نفر دوم رنکینگ جهان توانست شگفتی‌ساز شود. نوشاد عالمیان نیز در رقابت با لیانگ نفر هفتم رنکینگ جهان با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد و در بازی دوم برابر نفر دوم رنکینگ جهان، نتیجه را سه بر صفر واگذار کرد. امیرحسین هدایی نیز برابر نفر اول رنکینگ جهان سه بر صفر مغلوب شد.

