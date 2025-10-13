جنبش حماس همزمان با آزادی اسرا بیانیه ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در بیانیهای، آزادی اسرای فلسطینی از زندانهای رژیم اشغالگر را به ملت فلسطین و خانوادههای صبور آنان تبریک گفت و این رویداد را اتفاقی ملی و درخشان در مسیر مبارزه مستمر برای دستیابی به آزادی توصیف کرد.
این جنبش با اشاره به آزادی اسرا آن را یک موفقیت ملی تاریخی خواند که نشاندهنده وحدت ملت فلسطین است و تأکید کرد پایبندی مقاومت فلسطین به سرزمین و حقوق ملی، تنها راه آزادسازی سرزمینهای اشغالی، تحقق حق بازگشت آوارگان و تأسیس کشور مستقل فلسطین است.
حماس در ادامه خاطرنشان کرد: دلها، خانهها و میادین شهرهای فلسطین امروز مملو از شادی خانوادههای اسرای آزاد شده در غزه و کرانه باختری است. این شادی در کنار اندوه عمیق مردم، نشان از قدرت و صلابت ملت فلسطین دارد که هیچ جنایتی از سوی دشمن نمیتواند آن را در هم بشکند.
این جنبش افزود: نتانیاهو به عنوان یک جنایتکار جنگی، به همراه گروههای افراطی و افرادی مانند بنگویر و اسموتریچ، نمیتوانند شادی مردم در پی موفقیت مقاومت در طوفان الاحرار را مهار کنند. مقاومتی که با فداکاری بینظیر خود، طرحها و برنامههای دشمن را با شکست روبهرو کرده است.
حماس همچنین اعلام کرد: شادی امروز به مناسبت آزادی اسرای قهرمان فلسطین در طوفان الاحرار، نقطه عطف مهمی در مسیر ادامهدار مبارزه تا دستیابی به آزادی تمام سرزمین و مقدسات است.
این جنبش فلسطینی با اشاره به شرایط سخت اسرا تأکید کرد: اسرای آزاد شده ما در طول دو سال گذشته، وحشیانهترین روشهای شکنجه روحی و جسمی را متحمل شدند که میتوان آن را وحشتناکترین شکنجههای دوره معاصر دانست.
حماس خطاب به نهادهای بینالمللی هشدار داد: این جنایات برنامهریزی شده علیه اسرا، نهادهای حقوقی و بشردوستانه جهانی را در برابر مسئولیتهای خود قرار داده تا برای توقف فوری تجاوزات اشغالگران و تضمین آزادی تمامی اسرای فلسطینی اقدام عاجل به عمل آورند.
این جنبش در مقایسه رفتار دو طرف درگیری افزود: مقاومت همواره با اسرای دشمن بر اساس ارزشهای اسلامی، ملی و تمدنی رفتار کرده و با وجود تمام خطرات، جان آنان را حفظ کرده است؛ در حالی که ارتش جنایتکار اشغالگر، هر روز به شکنجه و تحقیر اسرای قهرمان ما در زندانهای خود مشغول است.
حماس در پایان بیانیه خود تأکید کرد: مقاومت شجاع با آزادی اسرا، وفاداری به وعدههای خود و میزان فداکاری و جهاد خود را نشان داد. آزادی اسرا از زندانهای دشمن همواره در صدر اولویتهای ملی ما بوده و همچنان نیز به عنوان یکی از اولویتهای اصلی باقی خواهد ماند.
منبع: الجزیره