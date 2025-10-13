باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان ملل متحد از ایجاد یک مکانیسم جدید برای انتقال مواد غذایی به نوار غزه خبر داد و اعلام کرد پس از گذشت ۷ ماه از مشکلات و موانع موجود، قادر به توزیع کمکهای بشردوستانه در مناطق مختلف این نوار شده است.
این سازمان بینالمللی در ادامه تأکید کرد: «ما یک برنامه ۶۰ روزه جامع برای ارائه کمکهای انساندوستانه و خدمات ضروری به تمامی مناطق غزه تهیه کردهایم و برای تأمین غذا، آب، سرپناه و سایر نیازهای اساسی ساکنان، به همکاری و پشتیبانی همه جانبه نیاز داریم. »
سازمان ملل همچنین اعلام کرد پس از پایان این دوره ۶۰ روزه، هماهنگیها برای تضمین دسترسی کلیه ساکنان نوار غزه به خدمات ارائه شده، گسترش بیشتری خواهد یافت.
منبع: الجزیره