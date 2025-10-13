باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به همراه متحدان منطقه ای، توافقنامه صلح غزه را امضا کرد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز دوشنبه به همراه سایر امضاکنندگان، توافقنامه صلح بین رژیم صهیونیستی و حماس را امضا کرد.

این توافقنامه در جریان اجلاس صلح در شرم‌الشیخ امضا شد. علاوه بر ترامپ، امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی و روسای جمهور مصر و ترکیه، عبدالفتاح السیسی و رجب طیب اردوغان نیز این معاهده را امضا کردند.

قابل توجه اینکه هیچ یک از طرفین درگیری (رژیم صهیونیستی و حماس) در این مراسم حضور نداشتند. با این حال، ترامپ پیش از این از سرزمین‌های اشغالی بازدید کرده و توافقنامه ای نیز امضا کرده بود.

منبع: الجزیره