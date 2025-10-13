قدرت موشکی کشور حاصل اراده و دانش جوانان ایرانی است

باشگاه خبرنگاران جوان _ سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، در سفر یک روزه به استان مازندران و در جمع فعالان سیاسی و فرهنگی شهرستان بابلسر اظهار داشت: تحریم‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران سابقه داشته و نخستین تحریم‌ها متوجه صنایع دفاعی و نظامی کشور بود.

وی افزود: دشمنان زمانی حتی اجازه نمی‌دادند سیم‌خاردار به ایران وارد شود، اما امروز همان‌ها نگران توان موشک‌های هایپرسونیک جمهوری اسلامی هستند.

وی قدرت موشکی کشور حاصل اراده و دانش جوانان ایرانی دانست و گفت: موشک‌های ما متعلق به ملت ایران است و این توان موشکی امنیت مردم را تضمین کرده، زیرا متکی به هیچ قدرت خارجی نیست.

جلیلی به تلاش دشمنان برای متوقف کردن پیشرفت علمی و دفاعی ایران اشارع کرد و گفت: دشمنان وقتی نمی‌توانند مسیر پیشرفت را سد کنند، به حذف نخبگان علمی متوسل می‌شوند. موشک و جنگنده را از هزاران کیلومتر دورتر به پرواز درمی‌آورند تا خانه دانشمندان ایرانی را هدف قرار دهند.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، این رفتار را نشانه هراس دشمن از ماهیت پیشرفت ایران دانست.

وی افزود: دشمنان دریافته‌اند که پیشرفت ایران بر پایه توان ملی و اتکا به خود است، نه وابستگی به بیگانگان و توان دفاعی و موشکی کشور، نماد استقلال، ایمان و اراده ملت ایران است.

او تأکید کرد: این توانمندی برخاسته از مردم و در جهت منافع مردم است، و همین ویژگی است که دشمنان را نگران ساخت.

وی با اشاره به هوشیاری ملت ایران در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب اظهار کرد: ملت ایران سال‌ها پیش فهمید که لانه جاسوسی آمریکا محلی برای مقابله با ملت و منافع ملی ماست.

جلیلی تأکید کرد: این هوشیاری و پیشتازی ملت ایران موجب شد دیگران متوجه نقش واقعی این مکان شوند و دریابند که ملت ایران از همان ابتدا با دشمنان خود آگاهانه برخورد کرد.

جلیلی با اشاره به نقش مردم در اداره کشور گفت: تجربه موفق انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نشان می‌دهد که مشارکت مردم در سطح محلات، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد امور کشور دارد.

وی افزود: مادران در روستاها بافتنی می‌بافتند، نان می‌پختند و هرچه در توان داشتند برای کمک به جبهه و امنیت محله به کار می‌بردند این ظرفیت‌ها باید امروز نیز حفظ و تقویت شوند. اگر ما امروز موفقیتی داریم، بخش عمده آن به همین استعدادها و مشارکت‌های محله‌ای بازمی‌گردد.

