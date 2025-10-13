برای نخستین بار در کشور و خاورمیانه، عملیات اجرایی خط جدید تولید گچ در یکی از کارخانه‌های داخلی از ماه آینده آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ابراهیم موسوی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کوه‌چنار در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور فعال این واحد تولیدی در رویداد بزرگ اکسپو شیراز، اظهار کرد: کارخانه گچ خجسته قائمیه نخستین دارنده نشان استاندارد گچ در استان فارس و تنها تولیدکننده گچ ویژه کارخانجات گچبرگ جنوب کشور است.

او افزود: آزمایشگاه این کارخانه با اخذ گواهینامه معتبر ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌های صنعتی کشور در حوزه گچ ساختمانی، صفحات روکش‌دار گچی، سنگدانه‌های بتن و آجرهای رسی به شمار می‌آید.

به گفته او، محصولات تولیدی این کارخانه به دلیل کیفیت بالا و ثبات فنی، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه نیز صادر می‌شود.

علی خجسته مدیرعامل شرکت تولیدی و بازرگانی قائمیه (گچ خجسته)، نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن اشاره به مزایای فنی محصولات این کارخانه عنوان کرد:
گچ تولیدی ما علاوه بر مقرون‌به‌صرفه بودن، به دلیل سبک‌سازی، سرعت اجرا، مقاومت و زیبایی، مورد استقبال گسترده فعالان صنعت ساختمان قرار گرفته است.

او همچنین از آغاز عملیات اجرایی خط جدید تولید این کارخانه برای نخستین بار در کشور و خاورمیانه طی ماه آینده خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این خط نوین، شاهد صرفه‌جویی ۷۰ درصدی در مصرف انرژی و تولید گچ‌هایی با مقاومت بالاتر نسبت به سایر محصولات موجود در بازار خواهیم بود.

خجسته با اشاره به اشتغال مستقیم بیش از ۱۰۰ نفر و غیرمستقیم ۱۵۰۰ نفر در این مجموعه افزود: توان فنی بالا، کنترل کامل زنجیره تولید و وجود معدن اختصاصی با ذخایر غنی از سنگ گچ سفید و خالص، از عوامل اصلی کیفیت برتر محصولات خجسته است.

او استقبال کشورهای عمان، امارات و قطر از محصولات این کارخانه در جریان نمایشگاه را نشانه‌ای از افزایش اعتماد بازارهای بین‌المللی به کیفیت گچ ایرانی دانست و تأکید کرد که مذاکرات صادراتی با این کشورها در حال انجام است.

او در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما تنها تولید گچ نیست؛ بلکه خلق محصولی پایدار، اقتصادی و هم‌راستا با استانداردهای جهانی است. گچ خجسته قائمیه با ایمان به توان ایرانی، مسیر خود را به‌سوی آینده‌ای روشن و رقابتی در صنعت گچ ادامه می‌دهد.

کارخانه گچ خجسته قائمیه با بیش از ۶۰ سال سابقه فعالیت، یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گچ در جنوب کشور است. این شرکت در سال ۱۳۹۷ با آغاز مدیریت جدید و رویکردی نوین در تحقیق و توسعه، موفق به راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مدرن و اخذ گواهینامه شد.

در ادامه این مسیر، گچ سوپر فوق سفید ویژه اقلیم گرم جنوب برای نخستین بار در کشور توسط این کارخانه تولید شد و تحولی چشمگیر در صنعت گچ منطقه رقم زد.

این شرکت با تکیه بر ماشین‌آلات مدرن، نیروی انسانی متخصص و مواد اولیه باکیفیت، چشم‌انداز خود را بر پایه ارتقای کیفیت، افزایش صادرات، و حضور گسترده‌تر در بازارهای بین‌المللی بنا نهاده است.

