باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در مراسمی با حضور روسای جمهور آمریکا، مصر، امیر قطر و رئیس‌جمهور ترکیه، سند توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امضا شد.

دونالد ترامپ در این مراسم اعلام کرد: ما امروز سندی جامع برای توافق بین اسرائیل و حماس امضا می‌کنیم. موضوع تحویل اجساد اسرای اسرائیلی کماکان پیگیری می‌شود و عملیات بازیابی آنها ادامه دارد.

وی با تشکر از کشور‌های میانجی افزود: از قطر برای تلاش‌هایش در این توافق تقدیر می‌کنم. همچنین از رئیس‌جمهور ترکیه که دارای یکی از بهترین ارتش‌های جهان است و از رئیس‌جمهور مصر که کشوری با تمدن شش‌هزارساله را رهبری می‌کند، سپاسگزارم.

رئیس‌جمهور آمریکا در مورد ویژگی‌های توافق تأکید کرد: «این توافق بین اسرائیل و حماس پایدار خواهد ماند. روند پیشرفت توافق به شکلی روان و فراتر از انتظارات همه پیش رفته و کلیه طرفین از آن رضایت دارند.»

وی توافق غزه را "بزرگترین و پیچیده‌ترین" توافق خواند و در عین حال هشدار داد: «ما نمی‌خواهیم شاهد وقوع جنگ جهانی سوم باشیم.»

او ادعا کرد که بازسازی غزه مرحله بعدی است، چرا که پس از سال‌ها رنج و خونریزی، درگیری بین رژیم صهیونیستی و حماس در این نوار به پایان رسیده است.

ترامپ در حین اجلاس صلح در شرم‌الشیخ در جمع خبرنگاران با ابراز اطمینان از اینکه جامعه جهانی به سرعت به بازسازی غزه کمک خواهد کرد، سخن گفت. پیش از سخنان ترامپ، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، به پاس تعهد او به صلح، نشان "نیل" - عالی‌ترین نشان افتخار این کشور - را به وی اهدا کرد.

منبع: الجزیره