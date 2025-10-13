باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان در مصر، عصر امروز (دوشنبه) با برگزاری رقابت دسته ۶۵ کیلوگرم پیگیری شد.

در این رقابت محسن بختیار ملی‌پوش کشورمان و دارنده مدال برنز بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس به روی تخته رفت.

بختیار که در پارالمپیک در دسته ۵۹ کیلوگرم وزنه زده بود، در رقابت امروز ابتدا وزنه ۱۹۶ را بالای سر برد و در تلاش دوم وزنه ۲۰۱ کیلوگرمی را مهار کرد.

او در تلاش سوم زیر وزنه ۲۰۶ کیلوگرم قرار گرفت و موفق به مهار آن نشد.

بدین ترتیب محسن بختیار با رکورد ۲۰۱ کیلوگرم به مقام نایب قهرمانی جهان رسید.