باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن شامگاه دوشنبه در بیانیه‌ای، با استقبال از آزادی شمار زیادی از اسیران فلسطینی در چارچوب توافق آتش‌بس، این رویداد را دستاوردی تاریخی خواند.

این جنبش در بیانیه خود، آزادی نزدیک به دو هزار اسیر فلسطینی را که سال‌ها به ناحق در زندان‌های رژیم اشغالگر نگهداری می‌شدند، به ملت مقاوم فلسطین تبریک گفت.

در بخشی از این بیانیه آمده است: ما از مقاومت شجاع فلسطینی که شادی و سرور را به قلب هزاران خانواده اسیر و میلیون‌ها فلسطینی هدیه دادند، صمیمانه تقدیر و تجلیل می‌کنیم.

انصارالله یمن در ادامه تأکید کرد: این موفقیت بزرگ، نتیجه مستقیم ایستادگی و پایداری مردم فلسطین و فداکاری‌های بی‌دریغ مقاومت در نوار غزه است که در‌های آزادی را به روی رزمندگان گشود.

این جنبش یمنی خاطرنشان کرد که چنین دستاوردهایی، ثمره مقاومت و اتحاد جبهه‌های مختلف در برابر اشغالگران است.

منبع: الجزیره