بنا بر اعلام شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی هر کیلو گرم گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به مبلغ ۲۹.۵۰۰ تومان تعیین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنا بر اعلام شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی هر کیلو گرم گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به مبلغ ۲۹.۵۰۰ تومان به اضافه ۵۰۰ تومان حق بیمه گندم‌زارهای کشور تعیین شد.

در مجموع خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید به مبلغ ۳۰ هزار تومان بوده که ۲۹.۵۰۰ تومان آن با تحویل گندم به دولت به حساب کشاورزان واریز و ۵۰۰ تومان باقی به عنوان حق بیمه پرخطر و فراگیر گندم‌زارهای کشور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت خواهد شد.

امروز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۴ پس از ۴ ماه تأخیر و برگزاری ۶ جلسه کمیسیون تخصصی و ۴ جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی در نهایت قیمت خرید تضمین گندم در سال زراعی جدید مشخص شد.

رئیس شورا (وزیر جهاد کشاورزی) یک هفته زمان دارد تا این قیمت را ابلاغ کند.

گفتنی است؛ امسال قرار است خرید تضمینی گندم بر اساس کیفیت محصولات انجام شود و این نرخ بین ۲۷.۵۰۰ تا ۲۹.۵۰۰ تومان متغیر باشد؛ اما برای تشخیص درجه کیفی محصولات به آزمایشگاه نیاز است. به گفته عطااله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری و رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، بر اساس تراکم استان‌های دارای مزارع گندمزار، به حدود ۲ هزار آزمایشگاه نیاز است که از این تعداد فقط ۵۰ آزمایشگاه موجود است.

برچسب ها: خرید تضمینی گندم ، نرخ گندم
