سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: ما در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم. اگر بخواهیم وارد جزئیات شویم درست نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری پیش از دیدار دوستانه مقابل تانزانیا گفت: ما در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم. اگر بخواهیم وارد جزئیات شویم درست نیست، چون مشکلات یک خانواده باید درون خودش حل شود. در این بدترین شرایط، آقای تاج و آقای نبی، رئیس و دبیرکل فدراسیون، به عنوان یک خانواده دست به دست هم دادهایم و داریم مشکلات را برطرف میکنیم.
او ادامه داد: تیم امید ایران با امید روانخواه که نتایج خوبی گرفت تقریبا دو ماه است که تشکیل شده ولی از آن نفرات، تقریبا ۸ بازیکن، منجمله ۶ بازیکن فیکس جلوی امارات، در اردوی ما بودند. پس ما بحث جوانگرایی را انجام دادیم. تغیر نسل دادیم. خیلی بازیکنان آمدهاند و بازی میکنند و هر کدام بتوانند در حد فضای تیم ملی باشند، در اردوهای بعدی هم خواهند بود و این تغییر نسل را هم انجام دادیم.
قلعه نویی بیان کرد: جالب است که ما در بدترین شرایط، سریعترین صعود را داشتیم. یعنی اندازه ژاپن امتیاز به دست آوردیم. با وجود همه مشکلاتی که نمیخواهم واردش شوم، میخواهم بگویم کمک کنید، چون این تیم ملی مملکتمان است و متعلق به هیچ شخصی نیست. همانطور که عوامل اجرایی فدراسیون در حال تلاش هستند، شما هم (خطاب به خبرنگاران) هر نظری دارید کمک کنید.
او درخصوص بازی مقابل روسیه گفت: من بازی با روسیه را میبینم و نظرات پیشکسوتان فوتبالشان را میخوانم و میبینم از بازی ایران تعریف کردهاند، اما یکسری دوستان در داخل انتقاد میکنند. در عین حال که آقای مهاجرانی آنطور تعریف و تمجید کرد. دیگر از آقای مهاجرانی که بالاتر نداریم.
او ادامه داد: به این تیم امیدوارم و از بچهها تشکر میکنم، چون اینها دورانی را دیدند که از هر نظر دوران ایدهآل فوتبال ایران بوده. حالا شرایط فرق کرده و مشکلات بیشتر است، اما همه دست به دست هم دادند و با قلبشان بازی میکنند. بازی روسیه هم نقاظ ضعف و قوت داشت، اما انگار ما در جام جهانی بودیم. خود روسها میگفتند این شلوغترین بازی بوده که در این استادیوم انجام دادیم. به نظر خودتان دلیلش چیست؟ یک بخش کار تیم روسیه است و بخش مهمش هم تیم ایران است که باعث شده آنقدر تماشاگر به ورزشگاه بیاید.
سرمربی تیم ملی خاطرنشان کرد: برخی دوستان کم لطف هستند. از مربی روسیه پرسیدند که تیم شما چند دقیقه تحت فشار بود و او هم پاسخ داد که بله ایران به ما فشار آورده، اما دوستان با یک مدل دیگر کل بازی را قضاوت کردهاند. در حالی که گل ایران روی کار ترکیبی بود و با همان مدل میتوانستیم به گلهای دیگر هم برسیم. جالب است که امید گل ما در جریان بازی از روسیه بیشتر بود، اما امید گل روسیه روی ضربات کاشته و شروع مجدد بیشتر بود. این دقیقا بر عکس چیزی است که آقایان انعکاس دادند. خواهش میکنم به تیم ملی خودتان کمک کنید. این تیم ملی وقتی همه نفراتش باشند حرفهای زیادی در جام جهانی خواهد داشت.
او درخصوص انتقادات از نحوه بازی تیم ملی اظهار کرد: انتقادات را هم میپذیریم. آقایان فرکی، مازیار و ... انتقاد میکنند و همه را به دیده منت میپذیریم. بالاخره تیمی که ببازد ایراد دارد. حتی تیمی که برنده شود هم ایراد دارد. از همین روسیه که ما برد کلی انتقاد کردند. پس هیچ تیمی بدون ایراد نیست. تیم ما در بازی ازبکستان و روسیه نشان داد حرفهای زیادی دارد. شاید برخی دوستان میدانند که ما در جام جهانی حرفهای زیادی برای گفتن داریم، از الان دارند سنگ پرت میکنند.
او درباره دوستانه مقابل تانزانیا گفت: مستحضرید که تانزانیا یک تیم قدرتی است و در همه بازیهایی که انجام داده، هیچوقت بیشتر از دو گل دریافت نکرده و حتی در بازی با تیم چهارم جهان، مراکش، هم چنین شرایطی داشته است. تیمی بسیار قدرتی و فیزیکی است و ساختار منسجمی در دفاع دارد. با همچین تیمی مواجهیم. اگر اشتباه نکنم شش لژیونر خیلی خوب دارند.
سرمربی تیم ملی در ادامه بیان کرد: در همین اردو، سه چهار نفر مصدوم داریم. شاید شرایط مسابقه هم داشته باشند ولی از آنها استفاده نمیکنیم. من خودم سالها در باشگاه بودم و شرایط همکارانم را باید در نظر بگیرم. علاوه بر مصدومان قبلی، چند مصدوم جدید داریم.
قلعه نویی درباره ترمیم کادرفنی گفت: اضافه شدن مربی خارجی پیشنهاد خود ما بوده و میخواهیم کادرمان را تکمیل کنیم، نه اینکه تقویت کنیم. آوردگاه جام جهانی با همه دنیا متفاوت است. البته دستیار نیستند و همه عزیزان همکاران من هستند و به آنها از نظر علمی و فنی و سابقه افتخار میکنم. گروه بسیار خوبی هستیم. همه اینها دست به دست هم داده که ما جوانگرایی کنیم، تغییر نسل دهیم و سریعترین صعود را داشته باشیم.
او تاکید کرد: به این کادر افتخار میکنم، چون برنامه اردوی قبل از جام جهانی را دادهایم. دو مطلب برایمان مهم است: در کجا قرار است مسابقه دهیم، چون اردوی قبل از جام که در اروپا داریم بر اساس شرایط آب و هوایی است. دوم اینکه با چه تیمهایی باید بازی کنیم. منتظر این هستیم که قرعه کشی انجام شود. برخی تیمها به ما برتری دارند و باید توپ را به آنها بدهیم و فضا را بگیریم، بر خلاف کاری که در این دو سال انجام ندادیم. این را باید در اردوی اروپا انجام دهیم. شاید آنجا ۱-۴-۵ بازی کنیم. با تیمهایی هم که احتمال دهیم برتری داریم با مدلی دیگر بازی میکنیم. خیلی مهم است که در جریان بازی چه شرایطی داشته باشید.
او درباره مصدومان بازی فردا گفت: یکی از مشکلات ما قبل و بعد از صعود بحث مصدومان است. مثلا چند بازی است که سردار را نداریم و مصدومان دیگری هم اضافه شدند. مصدومیتها در تیم ملی هم رخ نداده که منتقدان گردن ما بیندازند. فکر میکنم در فیفادیهای بعدی این نفرات به تدریج اضافه میشوند و ما دنبال ثبات ترکیبی خواهیم رفت.
سرمربی تیم ملی در دفاع از عملکردش بیان کرد: از وقتی من سرمربی تیم ملی شدهام چند گل زده داریم؟ آمار هر بازی نزدیک سه گل زده بوده. اتفاقا کمترین آمار گلزنی ما روی ارسال و شروع مجدد بوده است. متاسفانه برخی دوستان نمیروند مطالعه کنند.این تیم مشکلاتی دارد که من نمیخواهم دربارهاش صحبت کنم؛ چون اینکه چرا مردم روی تیم موضع دارند اصلا بحث فنی نیست. وقتی تیمی سریعترین صعود را داشته، جوانگرایی کرده، تغییر نسل داده و به یک تیم هجومی معروف شده و بیشترین گل زدهاش روی عمق و شوت بوده است. ما از نظر فنی ایراد داریم، اما کسی نمیتواند بگوید ما یک تیم هجومی نیستیم. بدبیاری ما این بوده که بدترین شرایط فوتبال از هر نظر به این نسل خورده است.
او تاکید کرد: حتی دیدم که یک کارشناس گفته بود چرا تیم ملی با این حریفان بازی میکند، خب شرایطمان همین است. تاثیرگذاری روسیه روی بازی ما به اندازه ۱۰ بازی بود و خیلی به ما کمک کرد. جاهایی انتخاب دست شماست و جاهایی هم دست شما نیست. چند بازی است که در بیرون بازی میکنیم؟ ما هم دوست داریم در ورزشگاه آزادی بازی کنیم. وقتی ۲۵ هزار نفر در ازبکستان و ۴۵ هزار در روسیه دیدیم، ما هم دوست داریم در ایران بازی کنیم، اما به خاطر یکسری مسائل مجبوریم در دوبی بازی کنیم.
سرمربی تیم ملی خاطرنشان کرد: جا دارد از وزیر ورزش و آقای تاج و بقیه دوستان تشکر کنم که در این شرایط توانستیم یک کار سخت را به آسانی انجام دهیم. همین الان همه در امارات منتظر صعود به جام جهانی هستند، اما ما این مهم را انجام دادهایم. چون این کار بزرگ را به آسانی انجام دادیم، سنگها به طرفمان زیاد شده است. آنهایی که سنگ میزنند این را میدانند که در جام جهانی حرفهای زیادی برای گفتن داریم.
او بیان کرد: من دو کار مهم در فوتبال ایران کردم؛ سال ۸۲ باور مدیران را عوض کردم تا به مربیان جوان فرصت بدهند و اعتماد کنند. آن سالهایی که در استقلال بودم و منتج به قهرمانی شد، نگرش مدیران به مربیان جوان تغییر کرد. مورد دوم این بود که نه فقط قلعه نویی، بلکه یک گروه ایرانی با کمترین و سختترین شرایط کار بزرگی انجام داده است. از این بابت خوشحالم که این کار بزرگ را انجام دادیم. هنوز فقط ۱۸ تیم به جام جهانی رفتهاند.
قلعه نویی در پایان گفت: فلسفه فیفادی چیزی در حدود ۱۰ روز است. در این مدت نمیتوان بدنسازی کرد. ما در جام ملتها از نظر بدنی تیم دوم بودیم، چون وقت کافی داشتیم. بازی سوریه نزدیک ۷۰ دقیقه ده نفره بودیم و چند روز بعدش ژاپن را هم بردیم. این را هم توجه کنید که به خاطر نوع پروازها و مشکلات بین المللی جزو تیمهایی هستیم که شاید تا ۲۴ ساعت قبل از مسابقه هم تکمیل نشویم. پس در تیم ملی فقط باید ریکاوری کنیم. آماری که از وضعیت مصدومیت در باشگاهها درآوردیم آمار خیلی خوبی نیست. ببینید که چند هفته از لیگ سپری شده و فاصله صدرنشین با تیم دوازدهم ۳ امتیاز است. آقای گل ۴ گل دارد. این شاید به خاطر فصل بدنسازی، کیفیت زمینها و ... است. استقلال و پرسپولیس به ورزشگاه آزادی بروند به سود تیم ملی است، چون لیگ قویتر باشد به سود تیم ملی است.