عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:تامین امنیت غذایی از اولویت‌های راهبردی کشور است و تحقق آن بدون مدیریت منابع آب، خاک و نیروی انسانی ممکن نخواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت اجرای احکام برنامه هفتم  گفت: تامین امنیت غذایی از اولویت‌های راهبردی کشور است و تحقق آن بدون مدیریت منابع آب، خاک و نیروی انسانی ممکن نخواهد بود.

وی افزود: اگر نتوانیم امنیت غذایی را به‌درستی تامین کنیم، تبعات آن در آینده کشور و معیشت مردم آشکار خواهد شد. امنیت غذایی تنها به معنای دسترسی به غذا نیست، بلکه سلامت محصول نیز بخشی از آن است؛ غذایی که باید سالم، در دسترس و با کیفیت مطلوب برای مردم تولید شود.

عباسی با اشاره به محدودیت‌های موجود در منابع طبیعی کشور بیان کرد: ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک جهان قرار دارد و بارندگی آن تقریباً یک‌سوم متوسط جهانی است؛ این شرایط ضرورت مدیریت هوشمندانه آب و بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری را دوچندان می‌کند.

به گفته وی، برای غلبه بر خشکسالی باید بهره‌وری در واحد سطح و مصرف آب افزایش یابد. استفاده از آبیاری‌های تحت فشار، توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت از بهاره به پاییزه از جمله راهکارهایی است که می‌تواند نقش موثری در حفظ منابع آبی و پایداری تولیدات کشاورزی داشته باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی تأکید کرد: مجلس در برنامه هفتم، احکامی را برای مدیریت منابع آب و حمایت از کشاورزی پایدار تصویب کرده است. اکنون در دوره دوازدهم مجلس، تمرکز اصلی بر اجرای این احکام و نظارت بر عملکرد دولت در این زمینه است.

وی گفت: در یک سال گذشته جلسات متعددی با وزرای نیرو و جهاد کشاورزی برگزار شده و گزارش‌های اجرایی برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفته است. هدف کمیسیون کشاورزی آن است که دولت را در اجرای دقیق این احکام یاری کند تا کشور بتواند ضمن مقابله با خشکسالی، مسیر پایداری در تامین امنیت غذایی را دنبال کند.

برچسب ها: امنیت غذایی ، بخش کشاورزی
