باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسن محمدی با اشاره به ظرفیتهای گسترده این منطقه، اعلام کرد: منطقه ویژه اقتصادی لامرد با وسعت ۸۵۰۰ هکتار در فاصله ۷ کیلومتری از شهر لامرد واقع شده و دارای ۹ پهنه سرمایهگذاری شامل آلومینیوم، منیزیم، مس، پتروشیمی، نیروگاه سیکل ترکیبی، پنل خورشیدی و صنایع پاییندستی آلومینیوم است.
او افزود: بیش از ۵۵ درصد صادرات استان فارس از طریق گمرک این منطقه انجام میشود و تاکنون زمینه اشتغال برای حدود ۴۵۰۰ نفر فراهم شده است.
محمدی با اشاره به زیرساختهای انرژی در این منطقه گفت: ظرفیت تأمین برق در لامرد ۲۰۰۰ مگاوات پیشبینی شده که تاکنون ۳۰۰ مگاوات آن با پیشرفت ۷۰ درصدی اجرایی شده است. زاویه تابش خورشید در این منطقه بهطور متوسط ۱۷ ساعت در روز است که موجب استقبال سرمایهگذاران از پهنه خورشیدی شده است.
او با تأکید بر اهمیت رفع ناترازی برق در صنایع بزرگ، اظهار داشت: تنها واحد آلومینیوم منطقه ۴۰ مگاوات برق مصرف میکند و ناترازی در تأمین انرژی موجب خاموشیهای مکرر و خسارتهایی بالغ بر ۴۰۰ هزار دلار شده است. از اینرو، تلاش برای جبران کمبود برق در دستور کار قرار گرفته است.
محمدی در ادامه از آمادهسازی دو بسته سرمایهگذاری در حوزه پتروشیمی خبر داد که قرار است در پایان سال جاری و در نمایشگاه پیشرو رونمایی شوند. این بستهها به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسه، چینی و عربی تهیه شدهاند و شامل مجوزهای بینامی هستند که تمامی مراحل اداری آنها طی شده و آماده واگذاری به سرمایهگذاران هستند.
او خاطرنشان کرد: سرمایهگذاران با ورود به این طرحها با پروژهای آماده مواجه میشوند که تنها نیازمند ثبت نام و آغاز فعالیت است. این طرحها با چشمانداز ۱۵ ساله طراحی شدهاند و فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری در حوزه پتروشیمی منطقه فراهم میکنند.
در دومین روز نمایشگاه بینالمللی اکسپو که بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای تجاری و صنعتی شناخته میشود، غرفه منطقه ویژه اقتصادی لامرد با حضور فعالین صنعتی و مقامات کشوری به یکی از محورهای اصلی توجه تبدیل شد. این حضور گسترده، نشاندهنده عزم جدی برای معرفی پتانسیلهای بزرگ اقتصادی و صنعتی این منطقه و فراهم آوردن بستری مناسب برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی است.
در این رویداد، مقامات ارشد دولتی و صنعتی نظیر محمد رضا نعمت زاده وزیر اسبق صنعت و معدن و تجارت و مشاور ارشد وزیر صمت دولت چهاردهم در امور رفع ناترازیهای انرژی، گودرزی معاون اقتصادی استاندار فارس، حجت رضایی معاون سیاسی امنیتی استاندار، عجمی مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سید کمال علوی مدیرکل سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری فارس، ارشاد استعدادی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، میرزایی مدیر کل راه و شهرسازی لارستان، دکتر راست کردار انجمن دوستی ایران و کویت، دکتر اسدی شهردار شیراز و جمعی از دانشجویان دانشگاههای شیراز در کنار جمعی از فعالین اقتصادی و نمایندگان شرکتهای صنعتی بزرگ حضور داشتند. این مشارکت بینظیر نشان از اهمیت ویژهای دارد که مقامات و سرمایهگذاران به منطقه ویژه لامرد میدهند.
منطقه ویژه اقتصادی لامرد در این نمایشگاه فرصتی را برای معرفی قابلیتهای بینظیر این منطقه در زمینههای مختلف صنعتی فراهم کرد. منطقه ویژه لامرد، با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود، بهویژه نزدیکی به بنادر و دسترسی به بازارهای بینالمللی، بهعنوان یکی از قطبهای اصلی توسعه اقتصادی کشور مطرح است. نمایش پروژههای نوین و طرحهای سرمایهگذاری این منطقه، توجه بسیاری از سرمایهگذاران داخلی و خارجی را جلب کرد.
حضور مقامات و مدیران ارشد در این نمایشگاه علاوه بر معرفی ظرفیتهای لامرد، تأکید بر تسهیل روندهای سرمایهگذاری و رفع موانع تولید داشت. این تعاملات مثبت و نشستهای صورتگرفته به ارتقاء همکاریهای بینالمللی و افزایش روابط تجاری با کشورهای مختلف کمک خواهد کرد.
این نمایشگاه بینالمللی، بستری مناسب برای معرفی توانمندیهای اقتصادی لامرد و ایجاد تعاملات تجاری بین فعالین اقتصادی داخلی و خارجی بود و بهطور مؤثر بر روند جذب سرمایهگذاری در این منطقه تأثیرگذار خواهد بود.