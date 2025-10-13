باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش منابع محلی در نوار غزه، درگیریهای مسلحانه شدیدی میان نیروهای مقاومت فلسطین و گروههای وابسته به رژیم اشغالگر در منطقه دیرالبلح واقع در مرکز این نوار در جریان است.
در ادامه این درگیریها، دو تن از عوامل وابسته به اشغالگران در کمین نیروهای مقاومت در محله الشجاعیه شهر غزه کشته و یک نفر دیگر نیز بازداشت شد.
بر اساس گزارشهای میدانی، دستگاه امنیتی مقاومت فلسطین از ساعات گذشته عملیات گستردهای را با هدف پاکسازی مناطق مختلف نوار غزه از حضور عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی آغاز کرده است.
منبع: الجزیره