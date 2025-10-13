در دیدار اعضای فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مجلس با عراقچی که روز دوشنبه برگزار شد، مهمترین مسائل ایرانیان خارج از کشور مورد بحث قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در دیدار اعضای فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مجلس شورای اسلامی با سید عباس عراقچی عراقچی وزیر امور خارجه که روز دوشنبه در وزارت امور خارجه برگزار شد، مهمترین موضوعات و مسائل ایرانیان خارج از کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت تصویب قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در مجلس شورای اسلامی، آن را نقشه راه تعامل با ایرانیان مقیم خارج از کشور توصیف و تصریح کرد: عشق و دلبستگی به ایران، نقطه پیوند مشترک همه ایرانیان است و همین همبستگی بود که در جریان دفاع مقدس از میهن در برابر هجمه نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به بهترین شکل متبلور شد.

وزیر امور خارجه با تاکید بر اهمیت بهره‌مندی از توانمندی‌های علمی و فناوری ایرانیان خارج از کشور برای رشد علمی و اقتصادی کشور، ضرورت ترغیب هموطنان خارج از کشور به مشارکت در آبادانی کشور و برنامه‌ریزی عملیاتی برای پیشبرد این مهم را خاطرنشان کرد.

عراقچی تقویت مشارکت ایرانیان خارج از کشور در تعیین حق سرنوشت خود با حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را موجب تقویت حس وطن دوستی و افزایش روحیه‌ی تعلق و دلبستگی به ایران دانست و تاکید کرد: باید برای ارتقای نقش مؤثرتر ایرانیان خارج از کشور در تصمیم‌سازی‌های داخلی تلاش کنیم و بر همین اساس هماهنگی با نهاد‌های ذی‌ربط اجرایی و نظارتی برای بررسی امکان رأی‌گیری پستی یا الکترونیکی در انتخابات ریاست جمهوری در جریان است.

منبع: مهر