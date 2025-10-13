باشگاه خبرنگاران جوان ـ شجاع خلیل زاده در نشست خبری قبل از بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و تانزانیا گفت: ابتدا می‌خواهم درباره بازی با روسیه صحبت کنم. یکی از بازی‌های سنگین و خوب برای تیم ملی بود. ما هم خوب بازی کردیم. به قول آقای قلعه نویی همیشه روی توپ‌های نیم درصدی و از روی بدشانسی گل می‌خوریم. بازی‌هایی مثل دیدار با روسیه باید بیشتر انجام شود.

وی افزود: حدود ۶ ماه تا جام جهانی زمان باقی مانده و همه مردم باید دست به دست هم بدهند و یکدل فقط هدف موفقیت تیم ملی را دنبال کنند. همیشه اقای قلعه‌نویی می‌گوید انتقاد با غرض‌ورزی خیلی متفاوت است. باید به شکلی انتقاد کنید که مشکل تیم حل شود. این مدت باقی مانده تا جام جهانی از تیم ملی حمایت کنید.

مدافع تیم ملی تصریح کرد: برای همه افتخار است که تیم ملی با یک مربی ایرانی وارد جام جهانی می‌شود. طبیعی است همه باید دست به دست هم بدهیم تا پرچم کشورمان در جام جهانی بالا برود نه اینکه با غرض‌ورزی همدیگر را بزنیم.

خلیل‌زاده درمورد تقابل با کیپ ورد و احتمالاً مصر در فیفادی بعدی گفت: تانزانیا تیم خوبی در ساختار دفاعی است. بازی‌های بعدی تیم ملی هم مثل دیدار با روسیه است که می‌تواند محک خوبی برای ما باشد و به تیم ملی فشار خوبی وارد کند. شنیده‌ام کیپ ورد تیم خیلی خوبی است و شاید حتی بهتر از مصر باشد. دیدار‌های خوبی برای شبیه سازی جام جهانی است و امیدوارم این روند تا جام جهانی ادامه داشته باشد.

منبع: مهر