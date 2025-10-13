مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری بابل گفت: چندین واحد تجاری در جاده بابل به قائم شهر طعمه حریق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی اکبری شامگاه دوشنبه  اظهار کرد: پس از برقراری تماس از سوی شهروندان با مرکز آتش نشانی بابل در حوالی ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه مبنی بر آتش سوزی گسترده در چندین واحد تجاری در جاده بابل به قائم شهر در ورودی روستای علمدار، ۳۰ آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: ۱۰ دستگاه خودروی آتش نشانی که از ایستگاه های مختلف این شهرستان به محل حادثه اعزام شدند اکنون در حال مهار آتش هستند.

اکبری ادامه داد: در زمان حاضر همه تلاش ها بر آن است تا شعله های آتش به مغازه های بیشتری گسترش پیدا نکند و آتشنشانان به سرعت در حال اطفای حریق هستند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری بابل تصریح کرد: علت آتش سوزی توسط کارشناسان مربوط در حال بررسی است و در خبرهای تکمیلی اطلاع رسانی خواهد شد.

