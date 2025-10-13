باشگاه خبرنگاران جوان - مسجد وکیل، یکی از باشکوه‌ترین بناهای مذهبی شیراز است که در قلب مجموعه تاریخی وکیل جای دارد. این مسجد با ایوان‌های بلند، ستون‌های سنگی مارپیچ و کاشی‌کاری‌های رنگارنگش، جلوه‌ای بی‌نظیر از هنر و معماری ایرانی را به نمایش می‌گذارد.

فضای وسیع شبستان‌ها و سکوت دل‌انگیز حیاط آن، روح آرامش و معنویت را در دل بازدیدکننده زنده می‌کند. منبر مرمری، محراب‌های ظریف و تزیینات چشم‌نواز مسجد، هر بیننده‌ای را به تحسین وا می‌دارد. مسجد وکیل نمادی از شکوه، ایمان و زیبایی ماندگار در تاریخ شیراز است.

عکس از یاسمن شریفی