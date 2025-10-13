مسجد وکیل، یکی از فاخرترین آثار مذهبی و تاریخی شیراز، با ایوان‌های بلند، ستون‌های سنگی مارپیچ و کاشی‌کاری‌های چشم‌نواز، جلوه‌ای بی‌بدیل از هنر ایرانی را به نمایش می‌گذارد

باشگاه خبرنگاران جوان - مسجد وکیل، یکی از باشکوه‌ترین بناهای مذهبی شیراز است که در قلب مجموعه تاریخی وکیل جای دارد. این مسجد با ایوان‌های بلند، ستون‌های سنگی مارپیچ و کاشی‌کاری‌های رنگارنگش، جلوه‌ای بی‌نظیر از هنر و معماری ایرانی را به نمایش می‌گذارد.

فضای وسیع شبستان‌ها و سکوت دل‌انگیز حیاط آن، روح آرامش و معنویت را در دل بازدیدکننده زنده می‌کند. منبر مرمری، محراب‌های ظریف و تزیینات چشم‌نواز مسجد، هر بیننده‌ای را به تحسین وا می‌دارد. مسجد وکیل نمادی از شکوه، ایمان و زیبایی ماندگار در تاریخ شیراز است.

عکس از یاسمن شریفی

برچسب ها: مسجد وکیل شیراز ، ایران ، جان
خبرهای مرتبط
اتمام بخش‌هایی از مرمت بازار وکیل شیراز
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی فارس خبر داد؛
مرمت و مطالعه فنی - پژوهشی ۷۲ بنای تاریخی در فارس
مرمت ۱۱ مسجد تاریخی فارس با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان آغاز می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
معرفی ۲ کتاب ارزشمند درس سحر و من فاخره‌ام
کشف بزرگ‌ترین میدان گازی مستقل خشکی ایران در فارس
لامرد؛ قطب آینده‌دار پتروشیمی با تکمیل زنجیره متانول/تولید ۵ میلیون تن محصولات پتروشیمی
توسعه زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد/ تسهیل خدمات سرمایه‌گذاری در غالب مجوز‌های صنایع پایین‌دستی
کشف بیش از ۳۰۰ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس فارس و هرمزگان
آغاز ساخت خط تولید نوین گچ با صرفه‌جویی ۷۰ درصدی انرژی
شیراز اکسپو سکوی پرتاب تولید ملی و صادرات منطقه‌ای
رونمایی از تابلو کاشی هفت‌رنگ شیراز در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵
ورود TBM به ایستگاه شهید بهشتی/ ۱۰۰ هزار نفر در پروژه‌های شهرداری مشغول به کارند
۲ هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های محروم فارس ساخته شده است
آخرین اخبار
استقبال هیئت‌های خارجی از شیراز اکسپو
در فارس تنش آبی بوده، اما بحران آب نداریم
مسجد وکیل؛ نگین معماری اسلامی در قلب شیراز + تصاویر
توسعه زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد/ تسهیل خدمات سرمایه‌گذاری در غالب مجوز‌های صنایع پایین‌دستی
آغاز ساخت خط تولید نوین گچ با صرفه‌جویی ۷۰ درصدی انرژی
رونمایی از تابلو کاشی هفت‌رنگ شیراز در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵
معرفی ۲ کتاب ارزشمند درس سحر و من فاخره‌ام
شیراز اکسپو سکوی پرتاب تولید ملی و صادرات منطقه‌ای
لامرد؛ قطب آینده‌دار پتروشیمی با تکمیل زنجیره متانول/تولید ۵ میلیون تن محصولات پتروشیمی
کشف بزرگ‌ترین میدان گازی مستقل خشکی ایران در فارس
ورود TBM به ایستگاه شهید بهشتی/ ۱۰۰ هزار نفر در پروژه‌های شهرداری مشغول به کارند
۲ هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های محروم فارس ساخته شده است
کشف بیش از ۳۰۰ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس فارس و هرمزگان
آمادگی محور‌های شمالی فارس برای فصل بارش/ روکش آسفالت گردنه‌های کولی‌کش و شهیدآباد