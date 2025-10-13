باشگاه خبرنگاران جوان ـ اسماعیل بقائی گفت: شعار اصلی این اجلاس «تعمیق همکاری برای رفاه بیشتر جهانی» تعیین شده است و وزرای خارجه و هیأت‌های دیپلماتیک از بیش از ۱۲۰ کشور عضو جنبش در آن حضور خواهند داشت.

وی اظهار داشت: در جریان این نشست، علاوه بر مباحث عمومی و اعلام مواضع کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد، جلسه کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد نیز با حضور دولت‌های عضو آن از جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: وزیر امور خارجه ضمن تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در نشست عمومی وزرای خارجه، در حاشیه اجلاس نیز با همتایان خود از کشور‌های مختلف دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

منبع: وزارت امور خارجه