استاندار فارس گفت: ما در استان فارس خوشبختانه بحران آب نداریم؛ تنش آبی داریم ولی بحران آبی نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری گفت: ما در استان فارس خوشبختانه بحران آب نداریم؛ تنش آبی داریم ولی بحران آبی نداریم. 

او با اشاره به نقش مدیران حوزه آب استان افزود: مدیران گروه آب ما، مدیران بسیار کاربلد و توانا هستند؛ این حوزه بطور مرتب هم مدیریت و پایش می‌شود، به‌خصوص در بحث آب شرب.

امیری همچنین درباره وضعیت تأمین آب شرب در سال‌های آینده اظهار داشت: تا دو سال دیگر هم اگر شرایط اقلیمی به همین شکل ادامه پیدا کند، ما مشکل آب شرب در استان فارس نداریم.

استاندار فارس در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در حفظ منابع آبی گفت: البته این به معنای این نیست که مردم صرفه‌جویی نکنند و این وظیفه عمومی را دنبال نکنند.

او خاطرنشان کرد که پایداری وضعیت کنونی تنها در سایه‌ی همکاری مردم و تداوم فرهنگ صحیح مصرف آب ممکن است و همه باید با احساس مسئولیت، در مسیر مدیریت بهینه منابع آبی همراه باشند.

برچسب ها: استاندار فارس ، تنش آبی ، بحران آب
خبرهای مرتبط
توسعه زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد/ تسهیل خدمات سرمایه‌گذاری در غالب مجوز‌های صنایع پایین‌دستی
سرمایه‌گذاری صنعتی با ظرفیت‌های ترانزیتی ویژه برای تجارت جهانی در فارس
حرکت هماهنگ برای رشد ۸ درصدی/ انرژی مازاد، موتور محرک توسعه اقتصادی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
معرفی ۲ کتاب ارزشمند درس سحر و من فاخره‌ام
کشف بزرگ‌ترین میدان گازی مستقل خشکی ایران در فارس
لامرد؛ قطب آینده‌دار پتروشیمی با تکمیل زنجیره متانول/تولید ۵ میلیون تن محصولات پتروشیمی
توسعه زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد/ تسهیل خدمات سرمایه‌گذاری در غالب مجوز‌های صنایع پایین‌دستی
کشف بیش از ۳۰۰ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس فارس و هرمزگان
آغاز ساخت خط تولید نوین گچ با صرفه‌جویی ۷۰ درصدی انرژی
شیراز اکسپو سکوی پرتاب تولید ملی و صادرات منطقه‌ای
رونمایی از تابلو کاشی هفت‌رنگ شیراز در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵
ورود TBM به ایستگاه شهید بهشتی/ ۱۰۰ هزار نفر در پروژه‌های شهرداری مشغول به کارند
۲ هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های محروم فارس ساخته شده است
آخرین اخبار
استقبال هیئت‌های خارجی از شیراز اکسپو
در فارس تنش آبی بوده، اما بحران آب نداریم
مسجد وکیل؛ نگین معماری اسلامی در قلب شیراز + تصاویر
توسعه زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد/ تسهیل خدمات سرمایه‌گذاری در غالب مجوز‌های صنایع پایین‌دستی
آغاز ساخت خط تولید نوین گچ با صرفه‌جویی ۷۰ درصدی انرژی
رونمایی از تابلو کاشی هفت‌رنگ شیراز در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵
معرفی ۲ کتاب ارزشمند درس سحر و من فاخره‌ام
شیراز اکسپو سکوی پرتاب تولید ملی و صادرات منطقه‌ای
لامرد؛ قطب آینده‌دار پتروشیمی با تکمیل زنجیره متانول/تولید ۵ میلیون تن محصولات پتروشیمی
کشف بزرگ‌ترین میدان گازی مستقل خشکی ایران در فارس
ورود TBM به ایستگاه شهید بهشتی/ ۱۰۰ هزار نفر در پروژه‌های شهرداری مشغول به کارند
۲ هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های محروم فارس ساخته شده است
کشف بیش از ۳۰۰ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس فارس و هرمزگان
آمادگی محور‌های شمالی فارس برای فصل بارش/ روکش آسفالت گردنه‌های کولی‌کش و شهیدآباد