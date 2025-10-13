استاندار فارس گفت: ما در استان فارس خوشبختانه بحران آب نداریم؛ تنش آبی داریم ولی بحران آبی نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری گفت: ما در استان فارس خوشبختانه بحران آب نداریم؛ تنش آبی داریم ولی بحران آبی نداریم.

او با اشاره به نقش مدیران حوزه آب استان افزود: مدیران گروه آب ما، مدیران بسیار کاربلد و توانا هستند؛ این حوزه بطور مرتب هم مدیریت و پایش می‌شود، به‌خصوص در بحث آب شرب.

امیری همچنین درباره وضعیت تأمین آب شرب در سال‌های آینده اظهار داشت: تا دو سال دیگر هم اگر شرایط اقلیمی به همین شکل ادامه پیدا کند، ما مشکل آب شرب در استان فارس نداریم.

استاندار فارس در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در حفظ منابع آبی گفت: البته این به معنای این نیست که مردم صرفه‌جویی نکنند و این وظیفه عمومی را دنبال نکنند.

او خاطرنشان کرد که پایداری وضعیت کنونی تنها در سایه‌ی همکاری مردم و تداوم فرهنگ صحیح مصرف آب ممکن است و همه باید با احساس مسئولیت، در مسیر مدیریت بهینه منابع آبی همراه باشند.