باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در دومین روز نمایشگاه شیراز اکسپو، شرکتهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، نفت و پتروشیمی و همچنین شرکتهای دانشبنیان، توانمندیها و محصولات خود را به هیئتهای تجاری کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس معرفی کردند.
یکی از فعالان اقتصادی کشور عمان که برای بازدید از شیراز اکسپو به ایران آمده است، با ابراز خرسندی از سطح کیفی نمایشگاه گفت: استان فارس ظرفیتهای بالایی در حوزه تولید و صادرات دارد و ما آمادگی همکاریهای اقتصادی مشترک را داریم.
فعال اقتصادی دیگری از کشور افغانستان نیز در حاشیه بازدید خود اظهار داشت: محصولات ارائهشده در این نمایشگاه از کیفیت بالایی برخوردارند و میتوانند در توسعه مبادلات تجاری دو کشور مؤثر باشند.
حسن عباسزاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایران، در بازدید از بخشهای مختلف شیراز اکسپو گفت: توانمندیهای صنعتی و فناورانه ایران در این نمایشگاه به خوبی به هیئتهای کشورهای حوزه خلیج فارس معرفی شده و میتواند زمینهساز همکاریهای جدید در صنایع نفتی منطقه باشد.
هم زمان با این رویداد، نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی فارس نیز در محل نمایشگاه بینالمللی شیراز در حال برگزاری است.
قرار است در روزهای آینده این رویداد، قراردادها و تفاهمنامههای تجاری و صادراتی میان بازدیدکنندگان خارجی و شرکتهای ایرانی نهایی شود.