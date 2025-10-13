رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: با پیگیری نمایندگان مردم امیدواریم شاهد افزایش روند سرعت تکمیل و بهره برداری طرح‌های نیمه تمام استان قم باشیم.

 باشگاه خبرنگاران جوان_رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بازدید میدانی از طرح‌های کنار گذر شهید رئیسی قم، فرودگاه قم و مترو گفت: کمربندی قم می‌تواند باعث کاهش تصادفات و مرگ و میر‌های ناشی از تصادفات شود و این کمر بندی می‌تواند شهر قم را را از ترافیک و تصادفات نجات دهد. 

محمد رضا رضایی کوچی افزود: با پیمانکار طرح توافق شد تا ۱۲ کیلومتر مرحله اول این مسیر تا جاده قم جعفریه را تا پایان سال به بهره برداری برساند و باقی مسیر هم با صورت ۵۰ درصد سهم بخش خصوصی و ۵۰ درصد سهم دولت ساخته و زیر بار ترافیک قرار گیرد. 

وی ابراز امیدواری کرد: که با تو افق ۵۰ - ۵۰ دولت و بخش خصوصی بتوان مرحله اول این کنار گذر را تا سلفچگان به طول ۳۲ کیلومتر در مدت دو سال به بهره رساند. 

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بازدید از فرودگاه قم و اینکه قم تنها کلان شهری است که از نداشتن فرودگاه رنج می‌برد گفت: تلاش ما در مجلس این است تا با یک طرح مشارکت با حضور دولت و بخش خصوصی و با همکاری شر‌کت فرودگاه‌ها در یک برنامه حدود سه سال بتوان این فرودگاه را برای اولین پرواز آماده کرد. 

وی با حضور در ایستگاه میدان مطهری قم و بازدید از طرح متروی قم گفت: قم از کلان شهر‌های دیگر در زمینه آماده سازی حمل و نقل مترویی عقب است و در این طرح برای راه اندازی قطار قرار است در فاز اول خط یک متروی قم با یک رام قطار ملی به بهره برداری برسد و با اضافه شدن ۵۰ واگن از مسیر قرارداد با چین این خط به طور کامل در اختیار مردم قرار گیرد. 

رضایی در زمینه خط دو متروی قم تا جمکران هم افزود: برای ساخت این خط ۱۵ هزار میلیارد تومان نیاز است و شهرداری برای این خط ۲ هزار میلیارد تو مان پیش بینی کرده است و دولت هم با حمایت و سهم ۵۰ درصدی از خط دو متروی قم هم حمایت بیشتری نماید. 

 وی تاکید کرد: با نمایندگان قم در کمیسیون‌ها مجلس شورای اسلامی طرح‌های نیمه تمام را پیگیری خواهیم کرد تا تکمیل طرح‌های قم روند مناسبی یافته وهر چه سریع‌تر به بهره برداری برسند.

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: طرح های نیمه تمام ، کمیسیون عمران مجلس
خبرهای مرتبط
قم جای پارک ندارد؛ طرح قدیمی دوباره وعده شد
هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی قم اختصاص یافت
رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور:
واقفین و خیرین عمران معنوی مساجد را دریابند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تاریخ سازی پهلوان‌های نوجوان قمی در المپیاد استعدادهای برتر کشور
مهلت جدیدی برای پرداخت متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در قم اعلام شد
موفقیت چشمگیر تیم جراحی بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) قم در بازسازی هم‌زمان چهار رباط زانو
بازدید معاون وزیر از چالش‌های پروژه متروی قم
مدیر جدید حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور معرفی شد
رکودشکنی شناگر قمی با سه مدال مسابقات آزاد بین المللی ابوظبی
نقش‌آفرینی قله ساز صداوسیما در مقاطع حساس انقلاب اسلامی
بازدید رئیس کمیسیون عمران مجلس از طرح‌های نیمه تمام عمرانی قم
آخرین اخبار
بازدید رئیس کمیسیون عمران مجلس از طرح‌های نیمه تمام عمرانی قم
تاریخ سازی پهلوان‌های نوجوان قمی در المپیاد استعدادهای برتر کشور
رکودشکنی شناگر قمی با سه مدال مسابقات آزاد بین المللی ابوظبی
موفقیت چشمگیر تیم جراحی بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) قم در بازسازی هم‌زمان چهار رباط زانو
بازدید معاون وزیر از چالش‌های پروژه متروی قم
نقش‌آفرینی قله ساز صداوسیما در مقاطع حساس انقلاب اسلامی
مدیر جدید حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور معرفی شد
مهلت جدیدی برای پرداخت متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در قم اعلام شد