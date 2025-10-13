نخست وزیر ایتالیا، اعلام کرد که به رسمیت شناختن دولت فلسطین توسط این کشور بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، روز دوشنبه گفت که به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط ایتالیا، پس از توافق آتش‌بس غزه که امروز در شرم الشیخ مصر امضا شد، «نزدیک‌تر» می‌شود.

ملونی پس از اجلاس غزه در مصر به خبرنگاران گفت: «واضح است که اگر این طرح اجرا شود، به رسمیت شناختن فلسطین توسط ایتالیا قطعاً نزدیک‌تر خواهد شد. هدف من داشتن یک کشور فلسطین و در نتیجه به رسمیت شناختن فلسطین است، البته زمانی که شرایطی که توسط پارلمان تعیین شده است، برآورده شود.»

علاوه بر این، نخست وزیر ایتالیا اظهار داشت که «ایتالیا آماده است تا سهم خود را انجام دهد» و افزود که امروز یک «روز تاریخی» است. او خاطرنشان کرد که ایتالیا کار‌های زیادی «در سطح بشردوستانه برای مردم غزه» انجام داده است و بر تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای آتش‌بس تأکید کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: نخست وزیر ایتالیا ، آتش بس در غزه
