دبیر شورای عالی امنیت ملی، تاکید کرد: مراسم استقبال پرشور و با عظمت مردم شجاع و مظلوم فلسطین از زندانیان آزاد شده، نشان داد کدام طرف پیروز است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار متنی در فضای مجازی، تاکید کرد: مراسم استقبال پرشور و با عظمت مردم شجاع و مظلوم فلسطین از زندانیان آزاد شده، نشان داد کدام طرف پیروز است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی اکنون در تصاویر می‌بیند که پس از دو سال کشتار وحشیانه، جایگاه حماس و مقاومت در قلب مردم چگونه ارتقا یافته است.

 لاریجانی در پایان نوشته است: مقاومت همواره پایدار است و پیروز.

علی لاریجانی ، تبادل اسرا ، آتش بس غزه و اسرائیل
