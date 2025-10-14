باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی دوستانه خود در فیفا دی امشب ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه آل راشد شهر دبی به مصاف تیم فوتبال تانزانیا می‌رود.

شاگردان قلعه نویی در بازی قبل برابر روسیه شکست خوردند و عملکرد ضعیفشان در این بازی باعث شد که کارشناسان فوتبال انتقاداتی به نحوه بازی تیم ملی مطرح کنند.

در حالی که پیشکسوت روسیه بیان کرده که ایرانی‌ها برای تفریح به ولگوگراد روسیه آمدند و آنها چطور به جام جهانی صعود کرده است و من متوجه نمی‌شوم، اما امیر قلعه نویی مدعی است که پیشکسوتان روسیه از بازی ایران تمجید کردند!

به هر حال یوز‌های ایرانی این فرصت را دارند تا برابر تیم ملی تانزانیا به برتری برسند و شکست بازی قبل مقابل روسیه را جبران کنند و همچنین از زیر فشار و انتقادات کارشناسان و اهالی فوتبال تا حدودی خارج شوند.

البته پیروزی برابر تیم تانزانیا که در رتبه ۱۰۷ دنیا قرار دارد و شانسی هم برای صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ ندارد و جزو تیم‌های ناشناخته قاره آفریقا محسوب می‌شود، نمی‌تواند برای تیم ملی فوتبال ایران یک موفقیت و دستاورد محسوب شود و ملی پوشان کشورمان باید با تیم‌های بزرگ بازی دوستانه برگزار کنند تا محک جدی برای جام جهانی بخورند و با شناسایی نقاط ضعفشان با آمادگی کامل راهی آوردگاه بزرگ جهانی شوند.

در آن طرف، تیم تانزانیا حریف کم نام و نشان آفریقایی در حالی قرار است با تیم ملی ایران بازی دوستانه برگزار کند که شانسی برای صعود به جام جهانی ندارد و بیشتر خود را برای جام ملت‌های آفریقا که آذر و دی امسال برگزار می‌شود، آماده می‌کند. تیم تانزانیا به همراه کنیا و اوگانادا ۳ میزبان مشترک جام ملت‌های ۲۰۲۷ آفریقا به شمار می‌روند. این تیم به دنبال درخشش در جام ملت‌های آفریقا است به خاطر همین حامد سلیمان سرمربی تانزانیا از برگزاری بازی با ایران استقبال کرده و این دیدار را فرصت ارزشمندی برای کسب تجربه و آماده سازی تیمش در آینده دانسته است.

علاوه بر این، رسانه‌های تانزانیا دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال ایران را بهترین هدیه برای فوتبال این کشور توصیف کردند که این بازی می‌تواند آزمونی در سطح بالا برای ساخت آینده تیم ملی این کشور باشد.

همچنین تیم تانزانیا در ۱۴ بازی اخیر خود در تمامی رقابت‌های سال جدید اعم از انتخابی جام جهانی، جام کونسافا (جام جنوب آفریقا)، جام ملت‌های داخلی آفریقا و دیدار‌های دوستانه، ۵ باخت، ۳ تساوی و ۶ برد به دست آورده. آنها که میان هواداران داخلی‌شان به ستارگان تایفا یا ستارگان ملت شهرت دارند، در این ۱۴ بازی ۱۰ گل خورده و ۱۱ گل به ثمر رسانده‌اند؛ یعنی تقریبا میانگین ۰.۷۱ گل خورده و ۰.۷۸ در هر بازی. آنها در هیچ بازی بیش از ۲ گل نخورده و نزده‌اند و به عبارتی بازی‌های کم‌گلی را از آنها شاهدیم. این بدان به معناست که شاگردان قلعه‌نویی در دیدار امشب کار آسانی برای گلزنی نخواهند داشت.

تیم تانزانیا تنها ۴ لژیونر دارد و ۳ باخت و ۲ تساوی را در ۵ بازی آخر خود ثبت کرده است. ارزش تیم ملی تانزانیا در حدود ۲ میلیون یورو برآورد شده که کمتر از محمد محبی یکی از ملی‌پوشان ما هست.

به هر حال تیم ملی فوتبال کشورمان بعد از صعود زودهنگام به جام جهانی ۲۰۲۶ برای آماده سازی خود در مسابقات کافا شرکت کرد و به مصاف تیم‌های تاجیکستان، افغانستان و هند رفت و حریفانش در فیفا دی مهرماه هم تیم‌های روسیه و تانزانیا بودند. این در حالی است که تیم‌های ژاپن و کره جنوبی در فیفا دی با تیم‌های برزیل و پاراگوئه بازی کردند.

همچنین قلعه نویی در نشست خبری قبل از بازی با تانزانیا مدعی شده که تغییر نسل داده است، اما از زمانی که او هدایت تیم ملی فوتبال ایران را برعهده گرفته است، شاهد جوانگرایی در تیم ملی نبودیم و از ۲۶ بازیکن حاضر در جام ملت‌های آسیا در قطر، فقط ۶ بازیکن در تیم ملی نیستند و بقیه همان بازیکنان سابق هستند و میانگین سنی بازیکنان هنوز بالا است.

قلعه نویی بیان کرده که تیم ملی فوتبال حرف‌های زیادی برای گفتن در جام جهانی دارد به همین علت بعضی‌ها سنگ اندازی می‌کنند. این در حالی است که اکثر کارشناسان فوتبال معتقدند که اگر تیم ملی با این وضعیت به جام جهانی برود زنگ تفریح رقبا می‌شود.

سردار آزمون، روزبه چشمی، مهدی قائدی، سید مجید حسینی و علی قلی‌زاده به علت مصدومیت در فیفا دی مهرماه به تیم ملی فوتبال دعوت نشدند.