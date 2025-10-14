مسئولان فوتبال کشورمان برای برگزاری بازی دوستانه با تیم ملی تانزانیا ۶۰ میلیارد تومان هزینه کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی امشب قرار است در یک بازی دوستانه به مصاف تیم فوتبال تانزانیا برود که شنیده می‌شود کاروان ۸۹ نفره برای این بازی راهی دبی شدند که اعضای هیئت رئیسه و چند نماینده مجلس هم ملی پوشان را در این سفر همراهی کردند.

علاوه بر این، شنیده می‌شود که چیزی در حدود ۶۰ میلیارد تومان هزینه برای سفر به دبی برای دیدار با تانزانیا شده است. همچنین ماجرا به همین جا ختم نشده و ۱۰ هزار دلار هم به یک ایجنت پرداخت شده است تا بازی با تانزانیا را جور کند. همچنین ۹ لیدر هم به دبی رفتند تا تماشاگران را برای تشویق و حمایت تیم ملی همراهی کنند.

البته فدراسیون فوتبال هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است تا صحت و سقم آن مشخص شود.