مسئولان فوتبال کشورمان برای برگزاری بازی دوستانه با تیم ملی تانزانیا ۶۰ میلیارد تومان هزینه کردند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی امشب قرار است در یک بازی دوستانه به مصاف تیم فوتبال تانزانیا برود که شنیده می‌شود کاروان ۸۹ نفره برای این بازی راهی دبی شدند که اعضای هیئت رئیسه و چند نماینده مجلس هم  ملی پوشان را در این سفر همراهی کردند.  

علاوه بر این، شنیده می‌شود که چیزی در حدود ۶۰ میلیارد تومان هزینه برای سفر به دبی برای دیدار با تانزانیا شده است.   همچنین ماجرا به همین جا ختم نشده و ۱۰ هزار دلار هم  به  یک ایجنت پرداخت شده است تا بازی با تانزانیا را جور کند.   همچنین ۹ لیدر هم به دبی رفتند تا تماشاگران را برای تشویق و حمایت تیم ملی همراهی کنند.  

البته فدراسیون فوتبال هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است تا صحت و سقم آن مشخص شود.  

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، بازی دوستانه
خبرهای مرتبط
مهاجرانی: قلعه نویی انتقادپذیر است/ نقاط ضعف را بدون نیت خاص مطرح کنیم
شجاع خلیل‌زاده: به قول قلعه‌نویی روی بدشانسی گل می‌خوریم
قلعه نویی: در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تنیس روی میز قهرمانی آسیا؛ حذف ایران با شکست برابر چین
پیروزی ارزشمند دختران زیر ۱۷ سال ایران مقابل عربستان
شجاع خلیل‌زاده: به قول قلعه‌نویی روی بدشانسی گل می‌خوریم
قلعه نویی: در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم
مهاجرانی: قلعه نویی انتقادپذیر است/ نقاط ضعف را بدون نیت خاص مطرح کنیم
نایب قهرمانی محسن بختیار در رقابت‌های جهانی پاراوزنه‌برداری
ایران- تانزانیا؛ جدال شاگردان قلعه نویی با حریف کم نام و نشان آفریقایی
آخرین اخبار
ایران- تانزانیا؛ جدال شاگردان قلعه نویی با حریف کم نام و نشان آفریقایی
پیروزی ارزشمند دختران زیر ۱۷ سال ایران مقابل عربستان
شجاع خلیل‌زاده: به قول قلعه‌نویی روی بدشانسی گل می‌خوریم
قلعه نویی: در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم
مهاجرانی: قلعه نویی انتقادپذیر است/ نقاط ضعف را بدون نیت خاص مطرح کنیم
نایب قهرمانی محسن بختیار در رقابت‌های جهانی پاراوزنه‌برداری
تنیس روی میز قهرمانی آسیا؛ حذف ایران با شکست برابر چین
شگفتی‌سازی بنیامین فرجی با شکست نفر دوم رنکینگ جهان تنیس روی میز
پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ مدال نقره مجموع بر گردن جعفری
درودی: هادی چوپان مستحق جایگاه بالاتری بود
بازگشت احمدی به ترکیب استقلال در بازی با مس رفسنجان
تیم ملی کاراته راهی فرانسه شد
حریفان تیم ملی والیبال مردان در ریاض مشخص شدند
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ شاگردان لی دو هی در گروه سخت والیبال زنان
یامال بازار نقل و انتقالات فوتبال را بهم ریخت
ایران پایین‌تر از اندونزی هشتمین تیم ملی فوتبال با ارزش قاره کهن
ابراز رضایت سرمربی تیم ملی فوتبال تانزانیا برای دیدار با ایران
سهمیه جهانی تیم ملی تنیس روی میز زنان با برتری بر قزاقستان در آسیا
طارمی زیر ذره‌بین رسانه یونانی؛ المپیاکوس هنوز از مهاجم ایرانی راضی نیست
سرژ اوریه مجوز بازی گرفت
اعلام لیست فوتسال ایران برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
تیم ملی تنیس روی میز به جمع ۸ تیم برتر آسیا صعود کرد
دام چهارصد میلیون یورویی الهلال برای صید یامال
غنا به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس
تانزانیا در کجای نقشه قرار دارد؟/ تیم ملی برای سفر تفریحی به جام جهانی می‌رود
خیال کروات‌ها تا حد زیادی راحت شد/ پسران رانگنیک مقابل لوچسکوی ۸۰ ساله غافلگیر شدند+ فیلم