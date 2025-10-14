باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران در حالی در دومین بازی دوستانه خود در فیفا دی به مصاف تیم ملی تانزانیا در ورزشگاه آل راشد دبی می‌رود که میلاد محمدی بازیکن پرسپولیس به عنوان عضو جدید تیم ملی به جمع ملی پوشان در دبی ملحق شده تا بتواند از جایگاه خود در تیم ملی دفاع کند.

ملی پوشان کشورمان در بازی دوستانه با تیم ملی روسیه اشتباهاتی در ساختار دفاعی داشتند و احتمال دارد که قلعه نویی در بازی امشب تغییراتی در خط دفاع و هافبک بدهد و با ترکیب جدید وارد زمین مسابقه شود.

علاو ه بر این، علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش کشورمان در بازی با روسیه با وجود اینکه اشتباهاتی داشت، اما همچنان گلر اول تیم ملی فوتبال است و به نظر می‌رسد که باز هم در بازی امشب از دروازه تیم ملی محافظت می‌کند.

همچنین مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش کاپیتان‌های تیم ملی فوتبال هم احتمال دارد در ترکیب اصلی تیم ملی حضور نداشته باشند و قلعه نویی از ۲ بازیکن دیگر به جای آنها در بازی امشب استفاده کند.

ترکیب احتمالی تیم ملی فوتبال ایران برابر تانزانیا به شرح زیر است.

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، مهدی زارع، میلاد محمدی، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد قربانی، سعید عزت‌اللهی، مهدی هاشم‌نژاد، سامان قدوس، محمد محبی و امیرحسین حسین‌زاده.