راهکار اصلی تنظیم بازار مرغ چیست؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بنابر آمار ایران با تولید سالانه حدود ۳ میلیون تن مرغ جزء ۱۰ کشور اول تولیدکننده در دنیا محسوب می شود که به رغم پتانسیل و ظرفیت مطلوب صنعت مرغداری، اما در برخی مواقع با نوساناتی در بازار روبروست که این امر مشکلاتی را برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد می‌کند، اما بدلیل نوسانات اخیر گوشت قرمز، مرغ یکی از پروتئین های ارزان سبد خانوار محسوب می شود که تامین به موقع آن می‌تواند در تنظیم بازار نقش بسزایی داشته باشد.

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت مرغ طی ماه های اخیر با روند افزایشی داشت که در روزهای اخیر به اوج خود رسید به طوریکه هرکیلو مرغ در خرده فروشی ها ۱۶۰ تا ۱۹۰هزارتومان و مرغ قطعه بندی با نرخ های بالاتری عرضه می شد که وزیر جهاد کشاورزی گرمای شدید تابستان و خروج مرغ زودتر از موعد مقرر از سالن ها و در نهایت نرسیدن به وزن مطلوب را علت این التهابات در بازار اعلام و خبر از کاهش قیمت مرغ با آغاز فصل سرما را داد.

باورود به فصل مهرماه و کاهش تنش های گرمایی انتظار برآن بود که قیمت مرغ روند کاهشی به خود بگیرد، اما در واقعیت تغییری در بازار ایجاد نشد که بسیاری از فعالان بازار و تولیدکنندگان بالابودن هزینه های تولید ناشی از کمبود نهاده با نرخ مصوب را علت اصلی این موضوع مطرح کردند و خواستار افزایش قیمت مصوب شدند که در نهایت با پیگیری های مکرر، در روزهای گذشته قیمت مصوب هرکیلو مرغ زنده ۸۷ هزارتومان و مرغ گرم ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شد، درحالیکه کماکان مرغ با نرخ های بالاتری در بازار عرضه می شود که انتظار می رود با تشدید نظارت ها جلوی التهابات گرفته شود تا خانوارها در تامین مایحتاج خود مشکلی نداشته باشند.

براساس آمار ماهانه ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزارتن مرغ در کشور مصرف می شود که با احتساب ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی مشکلی در امر توزیع وجود ندارد. هرچند بسیاری از کارشناسان صنعت طیور اذعان می کنند که آمار جوجه ریزی واقعی نیست چراکه در صورت صحت آمار با جوجه ریزی ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون قطعه در فصل تابستان نباید بازار با چنین التهاباتی روبرو بود.

ماهانه ۲۵۰ هزارتن مرغ در کشور مصرف می شود

سیدفرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور با بیان اینکه چالش نهاده های دامی کماکان ادامه دارد، گفت: علی رغم وعده های مسئولان، نگرانی برای تامین نهاده دامی وجود دارد. هرچند امیدواریم طبق قول مسئولان وزارت جهاد برای ۲۰ روز آینده گشایشی حاصل شود.

به گفته وی، تولید مرغ و تخم مرغ در حال انجام است و با خرید نهاده از بازار آزاد مشکلی در توزیع نداریم، هرچند هنوز به آرامش اصلی نرسیدیم.

طلاکش ادامه داد: تجربه نشان داده که قیمت های مصوب و دستوری کارساز نیست و تنها ابزاری است که دستگاه های نظارتی در بازار از آن استفاده کنند و تا زمانیکه نظام توزیع در بخش مرغ و تخم مرغ نداشته باشیم، نوسانات بازار استمرار خواهد داشت.

دبیرفدراسیون طیور با اشاره به راهکار تنظیم بازار مرغ بیان کرد: با توجه به آنکه تمامی مرغ های تولیدی بسته بندی است، باهمکاری کشتارگاه ها می توان مرغی که بصورت کامل می آید، بازار را به ثبات نسبی رساند که متاسفانه اکنون کشتارگاه ها رها شده هستند و از طرفی دولت بدنبال آن است که قیمت مرغ را در مغازه کنترل کند که امکان پذیر نیست.

به گفته وی، قیمت مرغ در خرده فروشی ها تابع نرخی است که عمده فروش قبلی تحویل می دهد و مغازه داران در افزایش قیمت نقشی ندارند و التهابات بازار ناشی از نظام واسطه گری است و تازمانیکه این معضل رفع نشود، التهابات استمرار خواهد داشت.

طلاکش گسترش زنجیره های یکپارچه و توزیع مویرگی عرضه مرغ به مغازه ها را راه حل دیگری برای ثبات بازار اعلام کرد و افزود: در سال گذشته ۳۰ درصد مرغ تولیدی در قالب زنجیره ها تولید شد، درحالیکه با مسئولیت پذیری زنجیره های یکپارچه منجر به آرامش و ثبات بازار مرغ خواهد شد.

این مقام مسئول نیاز ماهانه مرغ گرم کشور را ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزارتن اعلام کرد و افزود: در سال گذشته با وجود آنکه بخشی از جمعیت مهاجر از کشور خارج نشده بودند، ۲ میلیون و ۸۷۰ هزارتن مرغ تولید و مصرف شد که براین اساس سرانه مصرف ۳۰ کیلوست‌. پیش بینی می شود به رغم نوسان قیمت گوشت قرمز، سرانه مصرف مرغ از این رقم بالاتر نرود.

دبیر فدراسیون طیور با بیان اینکه آمار جوجه ریزی‌ماهانه ۱۵۰ میلیون قطعه واقعی نیست، گفت: این آمار‌جوجه ریزی روی کاغذ است و در حقیقت حداکثر ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت می گیرد.

آمار جوجه ریزی واقعی است/نگرانی برای تامین مرغ در کشور نداریم

محمدرضا صدیق‌پور دبیر انجمن صنفی جوجه یکروزه گفت: یکی از معضلات جدی مبتلابه این صنعت آمارهای غیرتخصصی است که برخی افراد ناآگاه اعلام می‌کنند.

وی با بیان اینکه انجمن صنفی جوجه یکروزه به عنوان متولی این صنف کاهش آمار را رد می‌کند، افزود: آمار جوجه‌ریزی همچون گذشته در ماهای آتی به طور میانگین ۱۵۰ میلیون قطعه به شکل مستمر ادامه خواهد داشت.

صدیق پور ادامه داد: بر اساس هدف‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی در شهریورماه همچون ماه‌های قبل بالغ بر ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شد و آمار این جوجه‌ریزی در سامانه وزارت جهاد کشاورزی ثبت شده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه به مذاکرات انجمن صنفی جوجه یک‌روزه و معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: بر اساس همکاری و تفاهم بخش خصوصی و دولتی، قرار شد در صورت کمبود در دو بخش تخم‌مرغ نطفه‌دار و جوجه یک‌روزه با اعلام آمادگی انجمن در خصوص نظارت بر کیفیت و کمیت واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار وارد شود.

وی با تاکید بر اینکه در نیمه دوم به طور متوسط ماهانه ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی هدف گذاری شده است، افزود: هیچ نگرانی برای تامین بازار گوشت مرغ برای نیمه دوم سال که معمولا مصرف نیز افزایشی است، وجود ندارد.

صدیق‌پور با اشاره به قیمت مصوب جوجه یک‌روزه در ستاد تنظیم بازار، گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو گرم مرغ ۸۷ هزار تومان، جوجه یک‌روزه ۳۲.۸۰۰ تومان و تخم‌مرغ ۷۷ هزار تومان تعیین شد.

بازار مرغ به ثبات می رسد

حبیب اسداله‌نژاد مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان با ابلاغ و اعلام شد.

وی با بیان اینکه ورودی کشتارگاه‌ها در حال افزایش است، افزود: پایین بودن قیمت گذاری ابتدای سال باعث شده بود تا خرید مرغ زنده به مبلغ ۹۰ هزار تومان از سوی کشتارگاه‌ها و فروش گوشت آن به مبلغ ۱۰۹ هزار تومان در بازار توجیه اقتصادی نداشته باشد.

‌اسداله نژاد ادامه داد: با اعلام قیمت مصوب جدید پیش بینی می شود که عرضه مرغ به واحدهای صنفی توسط کشتارگاه ها روان شود که در نهایت این امر منجر به ثبات بازار خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: برآوردها حاکی از آن است که جوجه ریزی مهرماه به بالای ۱۵۰ میلیون قطعه برسد که براین اساس مشکلی در تولید و توزیع نداریم و با تامین مستمر نهاده ها در امر تولید مشکلی نخواهیم داشت.

با وجود پتانسیل مطلوب و ظرفیت تولید بالای ۳ میلیون تن مرغ در کشور و احتساب سرانه مصرف مشکلی در امر تامین نیاز وجود ندارد و تنها تامین به موقع نهاده ها با نرخ مصوب می تواند از التهابات بازار جلوگیری کند، درغیراین صورت با خرید نهاده از بازار سیاه و افزایش هزینه های تولید از تولیدکننده نمی توان انتظار داشت که مرغ تولیدی را کمتر از قیمت تمام شده در بازار عرضه کند.