باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قاره اروپا امشب با برگزاری ۸ مسابقه در ۴ گروه پی‌گیری شد. در گروه A تیم ملی آلمان به سختی و با یک گل ایرلند شمالی رو شکست داد. گل زودهنگام مک‌نیر برای ایرلند شمالی با دخالت کمک داوران ویدیویی مردود اعلام شد تا آلمان دقایقی بعد با ضربه سر نیک ولتماده به گل نخست برسد. تک گل مهاجم نیوکاسل برای پیروزی مانشافت در این دیدار کافی بود. این گل که نخستین گل ملی این بازیکن ۲۳ ساله هم محسوب میشد. پیش از این ۵۲۶ دقیقه بود که هیچ مهاجم نوکی برای المان گلزنی نکرده بود و این طلسم شکست شد.

اما رقابت پایاپای آلمان با اسلواکی در صدر جدول ادامه پیدا کرد، چون اسلواکی هم با دو گل لوکزامبورگ را شکست داد و همچون آلمان ۹ امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به آلمان در رتبه دوم قرار دارد.

تیم ملی فرانسه در گروه D در خانه ایسلند با تساوی ۲-۲ متوقف شد. برتری ایسلند حاصل از گل ویکتور پالسن تا دقیقه ۶۳ پابرجا بود، اما خروس‌ها که در غیاب امباپه مصدوم به زمین آمده بودند، با شلیک کریستوفر انکونکو روی پاس در عمق لوکا دینیه به بازی برگشتند. در ادامه ژان فیلیپ ماتتا فرانسه را پیش انداخت، اما ایسلند تنها ۲ دقیقه بعد کار را به تساوی کشید.

فرانسه با ۱۰ امتیاز در صدر جدول گروه جای گرفته و اوکراین با غلبه ۲-۱ بر جمهوری آذربایجان با درخشش مالینوفسکی، با ۷ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد.



در گروه J تیم ملی بلژیک با عملکردی درخشان کوین دی بروین، موفق شد میزبان خود، ولز، را با نتیجه قاطع ۴-۲ شکست دهد و گامی بلند به سوی صعود مستقیم به جام جهانی بردارد. این دیدار که در ورزشگاهی مملو از تماشاگران پرشور کاردیف برگزار شد، با نمایش هجومی بلژیک همراه بود. کوین دی بروین، ستاره خط میانی شیاطین سرخ، با به ثمر رساندن دو گل از روی نقطه پنالتی، نقش کلیدی در این پیروزی ایفا کرد. توماس مونیه و لیاندرو تروسار دیگر گل‌های بلژیک را به نام خود ثبت کردند. در سوی مقابل، ولز با گل‌های جو رودون و ناتان برودهد تلاش کرد تا از شکست خانگی فرار کند، اما این تلاش برای جبران نتیجه کافی نبود.

در دیگر دیدار این گروه مصاف مقدونیه شمالی و قزاقستان با تساوی ۱-۱ به پایان رسید تا مقدونیه صدرجدول را به بلژیک واگذار کند و با یک امتیاز کمتر نسبت به این تیم با ۱۳ امتیاز در رتبه دوم قرار بگیرد. ولز ۱۰ امتیازی همچنان شانس صعود دارد، اما قزاقستان با هفت امتیاز دیگر شانسی برای صعود به جام جهانی نخواهد داشت.

در گروه B سوئیس بعد از کسب پیروزی در هر ۳ مسابقه نخست، در خانه اسلوونی با نتیجه بدون گل متوقف شد. کوزوو در دیگر دیدار این گروه با تک‌گل فیسنیک اصلانی در خانه تیم نگون‌بخت سوئد به پیروزی رسید. سوئیس با ۱۰ امتیاز صدرنشین است و کوزوو با ۷ امتیاز در تعقیب شاگردان مراد یاکین قرار دارد. سوئد هم با خط حمله نامدار خودش یعنی ایساک و گیوکرش با یک امتیاز قعرنشین است.