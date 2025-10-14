مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قاره اروپا با برگزاری ۸ مسابقه پیگیری شد که تیم‌های بلژیک و آلمان مقابل رقبا به پیروزی رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قاره اروپا امشب با برگزاری ۸ مسابقه در ۴ گروه پی‌گیری شد. در گروه A تیم ملی آلمان به سختی و با یک گل ایرلند شمالی رو شکست داد. گل زودهنگام مک‌نیر برای ایرلند شمالی با دخالت کمک داوران ویدیویی مردود اعلام شد تا آلمان دقایقی بعد با ضربه سر نیک ولتماده به گل نخست برسد. تک گل مهاجم نیوکاسل برای پیروزی مانشافت در این دیدار کافی بود. این گل که نخستین گل ملی این بازیکن ۲۳ ساله هم محسوب میشد. پیش از این ۵۲۶ دقیقه بود که هیچ مهاجم نوکی برای المان گلزنی نکرده بود و این طلسم شکست شد.
اما رقابت پایاپای آلمان با اسلواکی در صدر جدول ادامه پیدا کرد، چون اسلواکی هم با دو گل لوکزامبورگ را شکست داد و همچون آلمان ۹ امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به آلمان در رتبه دوم قرار دارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تیم ملی فرانسه در گروه D در خانه ایسلند با تساوی ۲-۲ متوقف شد. برتری ایسلند حاصل از گل ویکتور پالسن تا دقیقه ۶۳ پابرجا بود، اما خروس‌ها که در غیاب امباپه مصدوم به زمین آمده بودند، با شلیک کریستوفر انکونکو روی پاس در عمق لوکا دینیه به بازی برگشتند. در ادامه ژان فیلیپ ماتتا فرانسه را پیش انداخت، اما ایسلند تنها ۲ دقیقه بعد کار را به تساوی کشید.
فرانسه با ۱۰ امتیاز در صدر جدول گروه جای گرفته و اوکراین با غلبه ۲-۱ بر جمهوری آذربایجان با درخشش مالینوفسکی، با ۷ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد. 

در گروه J تیم ملی بلژیک با عملکردی درخشان کوین دی بروین، موفق شد میزبان خود، ولز، را با نتیجه قاطع ۴-۲ شکست دهد و گامی بلند به سوی صعود مستقیم به جام جهانی بردارد. این دیدار که در ورزشگاهی مملو از تماشاگران پرشور کاردیف برگزار شد، با نمایش هجومی بلژیک همراه بود. کوین دی بروین، ستاره خط میانی شیاطین سرخ، با به ثمر رساندن دو گل از روی نقطه پنالتی، نقش کلیدی در این پیروزی ایفا کرد. توماس مونیه و لیاندرو تروسار دیگر گل‌های بلژیک را به نام خود ثبت کردند. در سوی مقابل، ولز با گل‌های جو رودون و ناتان برودهد تلاش کرد تا از شکست خانگی فرار کند، اما این تلاش برای جبران نتیجه کافی نبود.
در دیگر دیدار این گروه مصاف مقدونیه شمالی و قزاقستان با تساوی ۱-۱ به پایان رسید تا مقدونیه صدرجدول را به بلژیک واگذار کند و با یک امتیاز کمتر نسبت به این تیم با ۱۳ امتیاز در رتبه دوم قرار بگیرد. ولز ۱۰ امتیازی همچنان شانس صعود دارد، اما قزاقستان با هفت امتیاز دیگر شانسی برای صعود به جام جهانی نخواهد داشت.

در گروه B سوئیس بعد از کسب پیروزی در هر ۳ مسابقه نخست، در خانه اسلوونی با نتیجه بدون گل متوقف شد. کوزوو در دیگر دیدار این گروه با تک‌گل فیسنیک اصلانی در خانه تیم نگون‌بخت سوئد به پیروزی رسید. سوئیس با ۱۰ امتیاز صدرنشین است و کوزوو با ۷ امتیاز در تعقیب شاگردان مراد یاکین قرار دارد. سوئد هم با خط حمله نامدار خودش یعنی ایساک و گیوکرش با یک امتیاز قعرنشین است.

برچسب ها: تیم ملی آلمان ، مقدماتی جام جهانی
خبرهای مرتبط
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در اروپا؛
خیال کروات‌ها تا حد زیادی راحت شد/ پسران رانگنیک مقابل لوچسکوی ۸۰ ساله غافلگیر شدند+ فیلم
غنا به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در اروپا؛
هلند در یک قدمی صعود به جام جهانی/ پیروزی اسکاتلند و شکست جمهوری چک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تنیس روی میز قهرمانی آسیا؛ حذف ایران با شکست برابر چین
پیروزی ارزشمند دختران زیر ۱۷ سال ایران مقابل عربستان
شجاع خلیل‌زاده: به قول قلعه‌نویی روی بدشانسی گل می‌خوریم
قلعه نویی: در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم
مهاجرانی: قلعه نویی انتقادپذیر است/ نقاط ضعف را بدون نیت خاص مطرح کنیم
نایب قهرمانی محسن بختیار در رقابت‌های جهانی پاراوزنه‌برداری
ایران- تانزانیا؛ جدال شاگردان قلعه نویی با حریف کم نام و نشان آفریقایی
آخرین اخبار
ایران- تانزانیا؛ جدال شاگردان قلعه نویی با حریف کم نام و نشان آفریقایی
پیروزی ارزشمند دختران زیر ۱۷ سال ایران مقابل عربستان
شجاع خلیل‌زاده: به قول قلعه‌نویی روی بدشانسی گل می‌خوریم
قلعه نویی: در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم
مهاجرانی: قلعه نویی انتقادپذیر است/ نقاط ضعف را بدون نیت خاص مطرح کنیم
نایب قهرمانی محسن بختیار در رقابت‌های جهانی پاراوزنه‌برداری
تنیس روی میز قهرمانی آسیا؛ حذف ایران با شکست برابر چین
شگفتی‌سازی بنیامین فرجی با شکست نفر دوم رنکینگ جهان تنیس روی میز
پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ مدال نقره مجموع بر گردن جعفری
درودی: هادی چوپان مستحق جایگاه بالاتری بود
بازگشت احمدی به ترکیب استقلال در بازی با مس رفسنجان
تیم ملی کاراته راهی فرانسه شد
حریفان تیم ملی والیبال مردان در ریاض مشخص شدند
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ شاگردان لی دو هی در گروه سخت والیبال زنان
یامال بازار نقل و انتقالات فوتبال را بهم ریخت
ایران پایین‌تر از اندونزی هشتمین تیم ملی فوتبال با ارزش قاره کهن
ابراز رضایت سرمربی تیم ملی فوتبال تانزانیا برای دیدار با ایران
سهمیه جهانی تیم ملی تنیس روی میز زنان با برتری بر قزاقستان در آسیا
طارمی زیر ذره‌بین رسانه یونانی؛ المپیاکوس هنوز از مهاجم ایرانی راضی نیست
سرژ اوریه مجوز بازی گرفت
اعلام لیست فوتسال ایران برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
تیم ملی تنیس روی میز به جمع ۸ تیم برتر آسیا صعود کرد
دام چهارصد میلیون یورویی الهلال برای صید یامال
غنا به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس
تانزانیا در کجای نقشه قرار دارد؟/ تیم ملی برای سفر تفریحی به جام جهانی می‌رود
خیال کروات‌ها تا حد زیادی راحت شد/ پسران رانگنیک مقابل لوچسکوی ۸۰ ساله غافلگیر شدند+ فیلم