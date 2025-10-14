مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی گفت: سرمایه‌گذاری ۲۸۱ میلیون دلاری در ایستگاه‌های تقویت فشار در جهت بهبود وضعیت توزیع گاز صورت گرفته است.

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید محمود میرباقری، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، در بازدید خبرنگاران از میدان‌های گازی نار و کنگان، با اشاره به سابقه طولانی بهره‌برداری از این میدان‌ها اظهار کرد: میدان گازی نار در سال ۱۳۵۳ اکتشاف و تولید آن از سال ۱۳۶۸ آغاز شد. تاکنون ۳۳ حلقه چاه در این میدان حفاری شده است.

وی افزود: از سال ۱۳۸۸ به دلیل افت فشار در میدان، ایستگاه تقویت فشار گاز راه‌اندازی شد که از آن زمان تا کنون تولید میدان به صورت مستمر ادامه داشته است. با بهره‌برداری از این ایستگاه، بیش از ۸۰ درصد از گاز قابل استحصال میدان استخراج شده که نسبت به تولید طبیعی قبل از آن، افزایش چشمگیری داشته است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی همچنین درباره برنامه‌های توسعه‌ای گفت: با توجه به فشار پایین‌تر، در حال همکاری با یک شرکت برای انجام اصلاحات در کمپرسورها هستیم تا بتوانیم بهره‌برداری را تا پنج تا شش سال آینده ادامه دهیم. همچنین برنامه‌ریزی‌هایی برای تبدیل میدان نار به میدان ذخیره‌سازی گاز در آینده صورت گرفته است.

میرباقری در ادامه با اشاره به میدان‌های دیگر حوزه افزود: مطالعات توسعه میدان‌های کنگان و دالان نیز در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود طی پنج تا هفت سال آینده تولید این میدان‌ها وارد مدار شود.

وی درباره سرمایه‌گذاری‌ها اعلام کرد: در پروژه‌های احداث ایستگاه‌های تقویت فشار، بالغ بر ۲۸۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده که بخش عمده‌ای از آن از منابع داخلی تأمین شده است. همچنین شرکت‌های پتروشیمی به منظور توسعه این پروژه‌ها وارد مذاکره و همکاری شده‌اند.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در پایان تأکید کرد: با اجرای این طرح‌ها، شاهد افزایش پایدار تولید و حفظ ظرفیت میدان‌های گازی منطقه خواهیم بود.

