شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان رفسنجان برای امتیاز استخدامی وزارت بهداشت در دوران کرونا ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بدون شک یکی از گروه‌های اصلی که در طی شیوع بیماری کرونا ویروس تحت فشار زیاد با منابع و امکانات ناکافی قرار داشتند کادر درمان بودند. آنها در این دوران پر تنش با از خودگذشتگی توانستند به بیماران خدمات رسانی کنند و منجی و فرشته نجات بیماران شوند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما طبق اطلاعیه‌ای که از سوی وزارت بهداشت در شهرستان رفسنجان اعلام شده؛ کارکنانی که در بخش نمونه گیری آزمایشگاه فعالیت می‌کردند؛ می‌توانند از امتیاز استخدام بهره‌مند شوند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر بنده از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان هستم در مورد اطلاعیه امتیاز کرونا آزمون وزارت بهداشت ک نتایج اون چند روزی هست منتشر شده اطلاعیه‌ای که در سایت دانشگاه علوم پزشکی شهرستان رفسنجان استان کرمان قرار داده شد؛ بنده و چند نفر دیگر از همکاران آزمایشگاه هستیم که در آزمون استخدامی وزارت بهداشت توانستیم امتیاز کرونا را کسب کنیم.

امتیاز کرونا موقع ثبت نام ک متنش دقیقا این بود شما در فلان تاریخ سابقه کار در دوران کرونا را داشتید که ما تایید کردیم) و بعد از آزمون در کارنامه ما ۲۰ امتیاز لحاظ شد و ما جزو پذیرفته شدگان بودیم، حالا که نوبت به بارگذاری و تحویل مدارک شده، دانشگاه دیروز کمیته‌ای در مورد نحوه امتیاز دهی کرونا تشکیل شد که به چه کسانی این امتیاز تعلق بگیرد؟

ماحصل این جلسه این بوده که فقط نمونه گیر‌های کرونا در آزمایشگاه بهداشت می‌توانند امتیاز کرونا را کسب کنند.

(در حالیکه تمام نمونه گیر‌های کرونا یا استخدام شدند با اصلا در این آزمون شرکت نکردند) و به ما هیچ امتیازی تعلق نگیرد، چون معتقدند ما در آزمایشگاه کاری انجام نمیدیم (این سخن گفته دو تا از مسئولین دانشگاهه) در حالیکه در تمام آزمون‌های قبلی حالا به درصد کمتر یا بیشتر امتیاز کرونا به بچه‌های آزمایشگاه تعلق می‌گرفت. ما با نمونه گیری برخورد مستقیم با مریض داشتیم و احتمال ابتلا داشتیم ولی از جونمان مایه گذاشتیم و در محل کارمان حاضر شدیم. ازتون خواهش میکنم این مورد پیگیری کنید، چون هم در سایت جهاد هم برای خود دانشگاه زمان خیلی کمی برای تحقق این امتیاز داریم لطفاً شما صدای ما باشید تا به طور جدی پیگیری شود.

اگر این امتیاز حذف بشه از کجا معلوم نیرو‌های غیر بومی خیلی راحت این امتیاز از دانشگاه کسب واستخدام شوند. تو رو خدا پیگیر باشید فقط سه روز زمان دادند.