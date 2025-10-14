باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال عراق در یکی از حساس‌ترین بازی‌های تاریخش در پلی‌آف انتخابی جام جهانی به مصاف عربستان می‌رود. عراق در صورتی که بتواند در این بازی به پیروزی برسد جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب خواهد کرد و به همین دلیل مردم این کشور بی‌صبرانه در انتظار بازی حساس سه‌شنبه‌شب برابر عربستان هستند.

به نقل اسپورت عراق، فدراسیون فوتبال عراق به هر بازیکن از این تیم بعد از پیروزی برابر اندونزی چهار هزار دلار پاداش داد. این فدراسیون در صورتی که تیم ملی عراق بتواند عربستان را شکست دهد و راهی جام جهانی شود پاداش به‌مراتب بزرگ‌تری را برای همه بازیکنان و کادر فنی در نظر گرفته است.

اسپورت از میزان این جایزه چیزی نگفته است.

عراق و عربستان در دیدار قبلی‌شان توانستند اندونزی را شکست دهند با این تفاوت که عراق با یک گل به پیروزی رسید این در حالی است که عربستان با نتیجه سه بر دو بازی را به سود خود به پایان رساند و این نشان می‌دهد که عراقی‌ها برای صعود به جام جهانی باید در این بازی سخت و حساس که به میزبانی عربستان برگزار می‌شود به پیروزی برسند.