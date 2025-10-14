فدراسیون فوتبال عراق پاداش بزرگی را برای بازیکنان تیم ملی این کشور در صورت بردن عربستان در پلی‌آف انتخابی جام جهانی در نظر گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال عراق در یکی از حساس‌ترین بازی‌های تاریخش در پلی‌آف انتخابی جام جهانی به مصاف عربستان می‌رود. عراق در صورتی که بتواند در این بازی به پیروزی برسد جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب خواهد کرد و به همین دلیل مردم این کشور بی‌صبرانه در انتظار بازی حساس سه‌شنبه‌شب برابر عربستان هستند.

به نقل اسپورت عراق، فدراسیون فوتبال عراق به هر بازیکن از این تیم بعد از پیروزی برابر اندونزی چهار هزار دلار پاداش داد. این فدراسیون در صورتی که تیم ملی عراق بتواند عربستان را شکست دهد و راهی جام جهانی شود پاداش به‌مراتب بزرگ‌تری را برای همه بازیکنان و کادر فنی در نظر گرفته است.

اسپورت از میزان این جایزه چیزی نگفته است.

عراق و عربستان در دیدار قبلی‌شان توانستند اندونزی را شکست دهند با این تفاوت که عراق با یک گل به پیروزی رسید این در حالی است که عربستان با نتیجه سه بر دو بازی را به سود خود به پایان رساند و این نشان می‌دهد که عراقی‌ها برای صعود به جام جهانی باید در این بازی سخت و حساس که به میزبانی عربستان برگزار می‌شود به پیروزی برسند.

برچسب ها: جام جهانی ، تیم ملی فوتبال عراق ، تیم ملی فوتبال عربستان
خبرهای مرتبط
ناگلزمان: این یک پیروزی زشت بود
دشان از توقف خروس‌ها ناراضی است
اعتراض گسترده مردم نروژ به حضور اسرائیل در بازی‌های مقدماتی جام جهانی + تصاویر
کلایورت: شکست مقابل عربستان ناعادلانه بود؛ هنوز شانس صعود به جام‌جهانی را داریم
وجود بیش از ۱۰۰۰ کلاس درس ۳۵ نفره در تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیروزی ارزشمند دختران زیر ۱۷ سال ایران مقابل عربستان
شجاع خلیل‌زاده: به قول قلعه‌نویی روی بدشانسی گل می‌خوریم
قلعه نویی: در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم
ایران - تانزانیا؛ جدال شاگردان قلعه نویی با حریف کم نام و نشان آفریقایی
ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر تانزانیا
پاداش چشمگیر برای بازیکنان عراق در صورت بردن عربستان
پیروزی آلمان در شب توقف فرانسه+ فیلم
از هزینه ۶۰ میلیاردی تا پرداخت ۱۰ هزار دلار به ایجنت
برنامه فشرده برای طارمی و ال‌کعبی در المپیاکوس
تداوم غول‌کشی پدیده تنیس روی میز؛ تعظیم نفر سیزدهم جهان مقابل بنیامین
آخرین اخبار
تداوم غول‌کشی پدیده تنیس روی میز؛ تعظیم نفر سیزدهم جهان مقابل بنیامین
برنامه فشرده برای طارمی و ال‌کعبی در المپیاکوس
پاداش چشمگیر برای بازیکنان عراق در صورت بردن عربستان
پیروزی آلمان در شب توقف فرانسه+ فیلم
ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر تانزانیا
از هزینه ۶۰ میلیاردی تا پرداخت ۱۰ هزار دلار به ایجنت
ایران - تانزانیا؛ جدال شاگردان قلعه نویی با حریف کم نام و نشان آفریقایی
پیروزی ارزشمند دختران زیر ۱۷ سال ایران مقابل عربستان
شجاع خلیل‌زاده: به قول قلعه‌نویی روی بدشانسی گل می‌خوریم
قلعه نویی: در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم
مهاجرانی: قلعه نویی انتقادپذیر است/ نقاط ضعف را بدون نیت خاص مطرح کنیم
نایب قهرمانی محسن بختیار در رقابت‌های جهانی پاراوزنه‌برداری
تنیس روی میز قهرمانی آسیا؛ حذف ایران با شکست برابر چین
شگفتی‌سازی بنیامین فرجی با شکست نفر دوم رنکینگ جهان تنیس روی میز
پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ مدال نقره مجموع بر گردن جعفری
درودی: هادی چوپان مستحق جایگاه بالاتری بود
بازگشت احمدی به ترکیب استقلال در بازی با مس رفسنجان
تیم ملی کاراته راهی فرانسه شد
حریفان تیم ملی والیبال مردان در ریاض مشخص شدند
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ شاگردان لی دو هی در گروه سخت والیبال زنان
یامال بازار نقل و انتقالات فوتبال را بهم ریخت
ایران پایین‌تر از اندونزی هشتمین تیم ملی فوتبال با ارزش قاره کهن
ابراز رضایت سرمربی تیم ملی فوتبال تانزانیا برای دیدار با ایران
سهمیه جهانی تیم ملی تنیس روی میز زنان با برتری بر قزاقستان در آسیا
طارمی زیر ذره‌بین رسانه یونانی؛ المپیاکوس هنوز از مهاجم ایرانی راضی نیست
سرژ اوریه مجوز بازی گرفت
اعلام لیست فوتسال ایران برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
تیم ملی تنیس روی میز به جمع ۸ تیم برتر آسیا صعود کرد
دام چهارصد میلیون یورویی الهلال برای صید یامال