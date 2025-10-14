باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مدیحه‌سرایی ترامپ و نتانیاهو؛ تحقیر رهبران عرب در پوشش دیپلماسی! + فیلم

دانشیار مطالعات خاورمیانه در خصوص تحقیر رهبران عرب در پوشش دیپلماسی توسط ترامپ توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علم صالح، دانشیار مطالعات خاورمیانه گفت: در نشست قاهره، چیزی که شاهدش نبودیم، سخنی جدی درباره غزه یا فلسطین بود. تنها خروجی این نشست، گفتمانِ خودشیفتگی عریان سیاسی بر روی آوارهای غزه بود. نکته دیگر، نگاه خودمحور و یک‌جانبه آمریکا و اسرائیل به مسائل حقوق بین‌الملل است. به‌طور قطع، به‌رسمیت‌شناختن بیت‌المقدس به نام اسرائیل توسط ترامپ، اقدامی غیرقانونی است؛ همان‌طور که حمله آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران نیز کاملاً غیرحقوقی است.

این طرحی آمریکایی-اسرائیلی بود و امروز ترامپ و نتانیاهو برای یکدیگر مدیحه‌سرایی می‌کنند و در عین حال رهبران عرب را تحقیر می‌کنند، تا جایی که حتی درباره نوع هواپیمایی که با آن به نشست آمده‌اند سخن می‌گویند؛ نگاهی کاملاً سلطه‌مآبانه و تحقیرآمیز.

 

 

 

