رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت گفت: اکنون بودجه امور پیشگیری و وارنیش فلوراید در مدارس و ارائه خدمات دهان و دندان بیش از هزار میلیارد تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم- زهرا قربانی رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اکنون دانش آموزان در ۱۲ سالگی به طور متوسط ۲ دندان پوسیده دارند و شاخص میزان دندان های پوسیده، کشیده و پر شده دندان در میانسالان ۱۳ است.

به گفته وی در حال حاضر کودکان شش سال در حدود ۵ دندان پوسیده دارند.

رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت تاکید کرد: اکنون بودجه امور پیشگیری و وارنیش فلوراید در مدارس و ارائه خدمات دهان و دندان در ۳۰۰۰ مرکز جامع خدمات سلامت بیش از هزار میلیارد تومان است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سلامت دندان ، وارنیش فلوراید
خبرهای مرتبط
نیمی از افراد بالای ۶۵ سال دندان ندارند
آغاز پویش ملی سلامت دهان و دندان برای کودکان
معاون بهداشت وزارت بهداشت مطرح کرد؛
عدم تحرک و رژیم غذایی ناسالم از علل کاهش سن بروز دیابت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعطای کمک هزینه بلاعوض به دانشجویان دکتری تازه وارد
اختصاص بیش از یک همت بودجه برای امور پیشگیری و سلامت دندان در مدارس + فیلم
موشک «استارشیپ» برای یازدهمین بار پرتاب شد
آخرین اخبار
موشک «استارشیپ» برای یازدهمین بار پرتاب شد
اختصاص بیش از یک همت بودجه برای امور پیشگیری و سلامت دندان در مدارس + فیلم
اعطای کمک هزینه بلاعوض به دانشجویان دکتری تازه وارد
اپلیکیشن جدید برای محافظت از سالمندان و آموزش امنیت سایبری به آنها
نوشیدنی محبوبی که سپر محافظی در برابر بیماری کبد چرب ایجاد می‌کند
یک دانشمند روس: فضا امتداد زیستگاه انسان است
روشی موثر و طبیعی برای جلوگیری از فشار خون + فیلم
داروخانه‌ها تنها مرجع قانونی فروش اینترنتی اقلام سلامت‌محور
تشخیص به موقع سرطان سینه ۹۰ درصد احتمال بقا را افزایش می‌دهد
چگونه تغذیه با شیر مادر بر سلامت مادام العمر کودکان تأثیر می‌گذارد؟
آگاهی‌بخشی و معاینه رایگان بانوان؛ گامی موثر برای کاهش ابتلا به سرطان سینه
رویداد جهان کودک بستری برای حمایت از نوآوری در حوزه کودک و خانواده
اسامی ۵ فرآورده غذایی غیرمجاز منتشر شد
حضور همراه اول با سبدی از سرویس‌های هوشمند در جیتکس ۲۰۲۵