رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت گفت: اکنون بودجه امور پیشگیری و وارنیش فلوراید در مدارس و ارائه خدمات دهان و دندان بیش از هزار میلیارد تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم- زهرا قربانی رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اکنون دانش آموزان در ۱۲ سالگی به طور متوسط ۲ دندان پوسیده دارند و شاخص میزان دندان های پوسیده، کشیده و پر شده دندان در میانسالان ۱۳ است.

به گفته وی در حال حاضر کودکان شش سال در حدود ۵ دندان پوسیده دارند.

رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت تاکید کرد: اکنون بودجه امور پیشگیری و وارنیش فلوراید در مدارس و ارائه خدمات دهان و دندان در ۳۰۰۰ مرکز جامع خدمات سلامت بیش از هزار میلیارد تومان است.