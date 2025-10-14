باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - نوید ناصری، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی دندانپزشکان فارس در یک گفت‌و‌گو، با تأیید دغدغه‌های مطرح‌شده، به تشریح مشکلات داخلی این صنف پرداخت.

او با اشاره به اخطار و احضار برخی همکاران توسط واحد نظارت و تعزیرات دانشگاه علوم پزشکی شیراز حتی در جریان بحران خردادماه، گفت: در شرایطی که کشور درگیر مسائل بحرانی بود، احضار دندانپزشکان به تعزیرات و نهاد‌های نظارتی، آن‌هم با برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین، موجب نگرانی و اعتراض صنفی نمایندگان دندانپزشکان شد.

ناصری ادامه داد: با وجود پیگیری‌های اولیه و دیدار با رئیس محترم دانشگاه و بیان دغدغه ها، متأسفانه خواسته ما برای اصلاح رویکرد نظارتی مورد توجه قرار نگرفت. در ادامه، مصوبات پیشین دانشگاه پیرامون مسایل صنفی متخصصین ارتودنسی، یا مورد کتمان و یا مورد بی توجهی قرار گرفت و رسماً اکثریت متخصصین این رشته، به‌طور ناگهانی متخلف شناخته شدند و موجب شد تا تعداد چشمگیری از ارتودنتیست‌ها با اتهام‌های واهی، متخلف قلمداد شده و پرونده‌هایشان به کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات ارجاع داده شود.

ناصری این روند را نوعی «پرونده‌سازی» دانست و گفت: حتی فعالیت‌هایی که طبق مصوبات قبلی دانشگاه و عرف حاکم بر سطح کشور مجاز بودند، اکنون تخلف تلقی می‌شوند؛ در حالی‌که این نوع برخورد سلیقه‌ای، خلاف رویه کشوری است.

او افزود: پس از بی‌نتیجه‌ماندن اعتراضات، نهایتاً موضوع از طریق سازمان بازرسی استان پیگیری شد که پس از حدود دو هفته، دستور توقف رسیدگی به این پرونده‌ها صادر شد و اکنون موضوع در حال بررسی است.

رئیس انجمن صنفی دندانپزشکان فارس با انتقاد از نحوه بازرسی‌ها، گفت: ورود بدون هماهنگی بازرسان به اتاق معاینه و کلینیک و در حین درمان بیماران با طرح پرسش‌های غیرضروری و غیرمرتبط از پرسنل مطب یا کلینیک‌ها و یا بیماران، به نوعی شبیه برخورد قهرآمیز با مجرمین و تبهکاران است نه با یک دندانپزشک. این رفتار‌ها نه‌تنها آرامش روانی لازم در محل طبابت را از دندانپزشکان سلب کرده است، بلکه با تبعیض و نگاه سلیقه‌ای که همراه آن است، زمینه یأس و ناامیدی را در برخی دندانپزشکان و تحریک ایشان به مهاجرت از شیراز به سایر نقاط کشور یا خارج از کشور فراهم کرده است.

او با ابراز تأسف از اینکه بخش نظارتی و مدیریتی دانشگاه، دندانپزشکان را به چشم متخلف می‌نگرند، افزود: این در حالی است که فعالیت‌های زیرزمینی دندانپزشکی فاقد مجوز در سطح شهر، بدون انجام نظارت و در بازه زمانی غروب تا صبح انجام می‌شود که برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد.

ناصری تأکید کرد: برخی افراد بدون تحصیلات دندانپزشکی یا تحصیل کرده دندانپزشکی، اما بدون پروانه و فاقد مجوز فعالیت، به صورت‌های مختلف و حتی با سوءاستفاده از باور‌های مذهبی در قالب نذر درمانی و خیریه، خدمات غیرمجاز دندانپزشکی زیرزمینی ارزان ارائه می‌دهند. دانشگاه بهتر است به‌جای سخت‌گیری‌های بی‌مورد، با این پدیده‌های زیرزمینی مقابله کند که سلامت مردم را قطعاً به خطر می‌اندازند.

او همچنین به ضعف پوشش بیمه‌ای خدمات دندانپزشکی اشاره کرد و گفت: در زمینه خدمات دهان و دندان، بیمه‌ها و دولت مسئولیت خود را کنار گذاشته و بار هزینه‌ها را به دوش مردم و پزشکان انداخته‌اند. بیمه‌ها به‌جای حمایت از حفظ سلامت دهان، مردم را به کشیدن دندان که یک نوع معلولیت است، ترغیب می‌کنند؛ در حالی‌که هدف اولیه بیمه، پیشگیری از معلولیت است.

ناصری افزود: مطالبات دندانپزشکان از بیمه‌ها تا ماه‌ها و حتی تا یکسال به تأخیر افتاده و مبالغ پرداختی در سال بعد، با لحاظ تورم موجود در کشور، بیشتر به طنز شبیه است، در حالی‌که ما موظف به ارائه خدمات با تعرفه‌های مصوب بیمه‌ها هستیم و رسماً بخش زیادی از تعهدات بیمه‌ها و دولت را در تخصیص یارانه سلامت به مردم، دندانپزشکان نه تنها از جیب خود بلکه از تن و بدن و سلامتی خودشان پرداخت می‌کنند.