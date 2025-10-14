معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: از ابتدای سال تا الان ۲۲ هزار ماینر غیرمجاز کشف شده‌است که بیش از ۵۰ درصد این کشفیات از طریق اطلاع رسانی مردم بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد اله داد معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای سال تا الان ۲۲ هزار ماینر غیرمجاز کشف شده‌است که بیش از ۵۰ درصد این کشفیات از طریق اطلاع رسانی مردم بوده است.

او در ادامه گفت: در مجموع بیش از ۱۰ میلیارد تومان به شهروندان عامل شناسایی ماینر‌های غیرمجاز پاداش داده شده است.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر در ادامه اظهار کرد: بیشترین کشفیات ماینر‌های غیرمجاز مربوط به استان‌های خوزستان، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی است.

۰۹:۰۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اینا دشمنای سلامت مردمن و باید بشدت مجازات بشن
۰
۱
