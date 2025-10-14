باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا اعلام کرد: «ما امکان اعزام نیرو‌های استرالیایی به خاورمیانه را بررسی خواهیم کرد». این مقام استرالیایی ادعا کرد که «مشارکت احتمالی ما برای حمایت از تلاش‌های حفظ صلح در منطقه خواهد بود».

مارلز روز سه‌شنبه به شبکه خبری اسکای نیوز گفت که «هیچ درخواستی» برای اعزام نیرو‌های استرالیایی ارائه نشده است، اما دولت استرالیا «هر درخواستی» را که برسد «بررسی خواهد کرد».

مارلز در این باره اظهار داشت: «ببینید، فکر نمی‌کنم هنوز در آن مرحله باشیم. هیچ درخواستی مطرح نشده است. من قصد ندارم درباره اینکه در آینده چه خواهیم کرد گمانه‌زنی کنم.»

او ادعا کرد: «ما می‌خواهیم تا حد امکان سازنده باشیم، و این رویکردی است که در دو سال گذشته دنبال کرده‌ایم. بدیهی است که ما هر درخواستی را که به دستمان برسد بررسی خواهیم کرد. اما واقعا نمی‌خواهم فراتر از این در موردش گمانه‌زنی کنم. ما تلاش می‌کنیم تا جایی که می‌توانیم سازنده باشیم.»

شایان ذکر است که توافق غزه که با میانجیگری مصر، ترکیه، قطر و آمریکا به عمل آمد و به آتش‌بس میان رژیم تروریستی اسرائیل و حماس و تبادل تمامی اسرای زنده باقی مانده در نوار غزه با اسرای فلسطینی منجر شد، روز دوشنبه در شرم الشیخ به امضا رسید. سران مصر، ترکیه، قطر آمریکا این سند را امضا کردند و ترامپ آن را «روز بزرگی برای خاورمیانه» توصیف کرد.

منبع: النشره