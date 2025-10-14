باشگاه خبرنگاران جوان - موشک بزرگ «استارشیپ» (Starship) «اسپیس‌ایکس» (SpaceX) - بزرگترین و قوی‌ترین موشک ساخته‌شده تا به امروز - پس از موفقیت مشابهی که در اواخر ماه اوت کسب کرده بود، یک پرواز آزمایشی زیرمداری را با موفقیت پشت سر گذاشت.

به نقل از اسپیس، این ماموریت که در ساعت ۱۹:۲۳ به وقت منطقه زمانی شرقی از پایگاه «استاربیس» (Starbase) اسپیس‌ایکس در جنوب تگزاس به فضا پرتاب شد، یازدهمین پرواز آزمایشی برای برنامه استارشیپ بود. همچنین این آخرین پرتاب برای نسخه کنونی این وسیله نقلیه غول‌پیکر بود که به زودی با یک نسخه بزرگتر جایگزین خواهد شد.

«دن هوت» (Dan Huot)، سخنگوی اسپیس‌ایکس در جریان پخش اینترنتی پرتاب در حالی که کارکنان حاضر در محل از پایان موفقیت‌آمیز پرواز آزمایشی ابراز خوشحالی می‌کردند، گفت: بگذارید استاربیس بشنود! چه روزی!

«ایلان ماسک» (Elon Musk)، مدیرعامل اسپیس‌ایکس حضور داشت تا شخصاً یازدهمین پرواز استارشیپ را تماشا کند، اما نه از مرکز کنترل پرتاب. ماسک طی حضور کوتاهی در پخش زنده پرتاب گفت: این واقعاً اولین باری است که موشک را از بیرون تماشا می‌کنم. این خیلی احساسی‌تر خواهد بود.

این پرواز به طور تصادفی در سالگرد اولین موفقیت تاریخ‌ساز اسپیس‌ایکس در پنجمین پرواز آزمایشی استارشیپ انجام شد.

اهداف اصلی یازدهمین پرواز استارشیپ همان اهداف دهمین پرواز بود که عبارتند از فرود آوردن موفقیت‌آمیز مرحله اول «سوپر هوی» (Super Heavy) و فضاپیمای مرحله بالایی «شیپ» (Ship) پس از روشن کردن مجدد موتور‌های «رپتور» (Raptor) در فضا و استقرار نسخه‌های مصنوعی ماهواره‌های پهن‌باند «استارلینک» (Starlink) اسپیس‌ایکس.

با وجود این، چند تغییر جزئی هم وجود داشت. برای مثال، اسپیس‌ایکس از یک راهبرد جدید برای فرود آوردن سوپر هوی استفاده کرد و پیکربندی موتوری را آزمایش کرد که توسط نسخه نسل بعدی این تقویت‌کننده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

یازدهمین پرواز، دومین پرواز مجدد یک سوپر هوی را نیز رقم زد که هشتمین پرواز استارشیپ را نیز انجام داده بود و در آن روز با بازگشت به استاربیس و مهار شدن با بازو‌های چاپستیک برج پرتاب به وظایف خود پایان داد. اسپیس‌ایکس پیش از پرواز امروز، تنها ۹ موتور از ۳۳ موتور رپتور را تعویض کرد؛ به این معنی که ۲۴ موتور برای پرواز آزمایش شدند.

همچنین، این شرکت مرحله شیپ را کمی تغییر داد تا داده‌هایی را جمع‌آوری کند که می‌تواند به سفر‌های آینده‌اش کمک کند. به عنوان مثال، اسپیس‌ایکس قطعات محافظ حرارتی را برای آزمایش فشار روی برخی از قسمت‌های آسیب‌پذیر مرحله بالایی حذف کرد.

این آخرین پرتاب از اولین سکوی پرتاب مداری تاسیسات استاربیس پیش از تعمیرات اساسی آن برای آماده شدن جهت پرتاب نسخه ۳ استارشیپ بود.

منبع: ایسنا