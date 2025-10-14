مرکز اطلاع‌رسانی پلیس ویژه غرب تهران از بازداشت متهم به قتل زهرا قائمی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرکز اطلاع‌رسانی پلیس ویژه غرب تهران اعلام کرد: متهم به قتل خانم زهرا قائمی توسط پلیس آگاهی ویژه غرب تهران بازداشت شد.

تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه داشته که به محض حصول نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.

