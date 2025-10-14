\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u200c\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u063a\u0631\u0628 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0645\u062a\u0647\u0645 \u0628\u0647 \u0642\u062a\u0644 \u062e\u0627\u0646\u0645 \u0632\u0647\u0631\u0627 \u0642\u0627\u0626\u0645\u06cc \u062a\u0648\u0633\u0637 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0622\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u063a\u0631\u0628 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0632\u062f\u0627\u0634\u062a \u0634\u062f.\n\u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a \u062a\u06a9\u0645\u06cc\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u062d\u0636 \u062d\u0635\u0648\u0644 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0639\u0645\u0648\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n