استاندار چهارمحال و بختیاری در دیدار با رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم تأمین و استقرار دائمی بالگرد امدادی در استان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری در دیدار با دکتر پیرحسین کولیوند، با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی و اقلیمی استان، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری به دلیل طبیعت کوهستانی، ارتفاعات بلند، و مناطق صعبالعبور، همواره با خطراتی نظیر آتشسوزی جنگلها، سیل، زلزله و حوادث کوهستانی مواجه است. این شرایط، ضرورت بهرهمندی از تجهیزات پیشرفته امداد و نجات بهویژه یک فروند بالگرد امدادی را دوچندان میکند.
وی با اشاره به سفر اخیر معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان، گفت: در جریان این سفر، قول مساعد برای تأمین یک فروند بالگرد جهت اجرای مأموریتهای حیاتی از جمله اطفای حریق، عملیات امداد و نجات و سایر خدمات اضطراری داده شد. خوشبختانه زیرساختهای لازم برای استقرار این بالگرد در استان فراهم است.
مردانی افزود: پایگاه امداد هوایی استان در زمینی به مساحت دو هکتار احداث شده و شامل آشیانه، بخش اداری با زیربنای بیش از ۲۲۰۰ مترمربع، دو پد بالگرد و باند مخصوص پرواز بالگردهای امدادی است که اکنون آماده بهرهبرداری کامل است.
وی تأکید کرد: با توجه به ارتفاعات بیش از ۴ هزار متر، گستردگی مناطق سختگذر و هممرزی با استانهای حادثهخیز مانند لرستان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان، چهارمحال و بختیاری از ظرفیت کامل برای استقرار یک فروند بالگرد امدادی نظیر MI-۱۷ برخوردار است.
استاندار تصریح کرد: استقرار این بالگرد نهتنها موجب افزایش سرعت و کیفیت خدماترسانی در حوادث خواهد شد، بلکه به شکل مؤثری به کاهش خسارات و ارتقای آمادگی استان در شرایط بحرانی کمک میکند و میتواند پشتیبان مناسبی برای استانهای همجوار نیز باشد.
پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ضمن تأیید ظرفیتهای بالقوه استان در حوزه امداد و نجات هوایی، گفت: چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای دارای ویژگیهای خاص جغرافیایی و اقلیمی است که برخورداری از بالگرد امدادی برای آن یک ضرورت است، نه یک انتخاب.
وی افزود: توسعه زیرساختهای امدادی در این استان میتواند نقش مهمی در کاهش تلفات انسانی و تسریع در عملیات نجات ایفا کند. جمعیت هلال احمر آمادگی دارد با همکاری استانداری و حمایتهای ملی، روند استقرار دائمی بالگرد را پیگیری و اجرایی کند.
کولیوند تأکید کرد: ارتقاء توان امدادی استانهایی با شرایط مشابه چهارمحال و بختیاری، یکی از اولویتهای جمعیت هلال احمر است و تلاش خواهیم کرد این مهم در اسرع وقت به نتیجه برسد.