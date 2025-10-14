\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u0622\u0628 \u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646 \u06a9\u0646 \u0628\u0646\u062f\u0631\u0639\u0628\u0627\u0633 \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0622\u0628 \u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646 \u06a9\u0646 \u062f\u0648 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0634\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u06f2\u06f0\u06f0 \u0628\u0647 \u06f4\u06f0\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0645\u062a\u0631\u0645\u06a9\u0639\u0628 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u0631\u0648\u0632 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a.\n\u00a0\n