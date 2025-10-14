باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آب شیرین‌کن بندرعباس؛ تأمین آب فلات مرکزی ایران + فیلم

آب فلات مرکزی ایران با آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی بندرعباس تأمین می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - با افتتاح مرحله دوم آب شیرین کن بندرعباس ظرفیت تولید این آب شیرین کن دو برابر شد و از ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز افزایش یافت.

 

