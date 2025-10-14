باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت یونانی «Fosonline»، ایوب ال‌کعبی و مهدی طارمی، دو مهاجم تیم فوتبال المپیاکوس، در روز‌های آینده با برنامه‌ای سنگین و سفر‌های پیاپی روبه‌رو خواهند بود.

امروز سه‌شنبه (۱۳ اکتبر / ۲۲ مهر) تعهدات ملی این دو بازیکن به پایان می‌رسد؛ جایی که تیم ملی مراکش باید به مصاف کنگو برود و تیم ملی ایران نیز با تانزانیا دیدار خواهد کرد. در صورت پیش رفتن همه چیز طبق برنامه، این دو مهاجم روز پنجشنبه (۱۵ اکتبر) به رِنتی، محل تمرین المپیاکوس، بازمی‌گردند تا در تمرینات تیم برای دیدار برابر آ. اِل (لاریسای یونان) شرکت کنند.

ال‌کعبی و طارمی تنها با یک جلسه تمرین به مصاف لاریسا خواهند رفت. طبق برنامه، آنها پنجشنبه یک تمرین سبک و ریکاوری انجام می‌دهند، جمعه در تمرین اصلی تیم شرکت می‌کنند و سپس با اتوبوس راهی منطقه تسالیا خواهند شد.

برای ال‌کعبی، چنین شرایطی تازه نیست. مهاجم مراکشی در گذشته نیز بار‌ها پس از بازگشت از بازی‌های ملی در دیدار‌های مهم برای تیمش به میدان رفته است. او بازیکنی است که خستگی تأثیر چندانی بر عملکردش ندارد و معمولاً در اوج آمادگی بازی می‌کند.

در سوی دیگر، خوسه لوئیس مندیلیبار، سرمربی المپیاکوس، مشتاقانه منتظر بازگشت مهدی طارمی است. مهاجم ایرانی شروعی قدرتمند با پیراهن المپیاکوس داشت، اما در ادامه دچار افت محسوس شد. در باشگاه المپیاکوس امیدوارند او با بازگشت از تیم ملی دوباره به فرم مطلوب خود برسد.

مدیریت وضعیت دو مهاجم المپیاکوس در دیدار برابر لاریسا اهمیت زیادی خواهد داشت، چرا که هر دو پس از بازی‌های ملی باید سفری دیگر به تسالیا انجام دهند، سپس به آتن بازگردند و در ادامه برای دیدار حساس برابر بارسلونا راهی اسپانیا شوند.