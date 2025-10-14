باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خبرنگاری که فردای آتش‌بس در انتظار برادر اسیرش شهید شد + فیلم

ناجی جعفراوی، پس از آن‌که در چارچوب توافق تبادل اسرا آزاد شده بود. خبر شهادت برادر خبرنگارش صالح را می‌شنود.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالح جعفراوی خبرنگار فلسطینی بود که با شنیدن خبر آتش بس در انتظار برادرش بود که پس از سال ها اسارت در زندان های رژیم او را به آغوش بکشد اما توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

مطالب مرتبط
خبرنگاری که فردای آتش‌بس در انتظار برادر اسیرش شهید شد + فیلم
young journalists club

واکنش‌ها به توافق غزه + فیلم

خبرنگاری که فردای آتش‌بس در انتظار برادر اسیرش شهید شد + فیلم
young journalists club

پایان جنگ غزه + فیلم

خبرنگاری که فردای آتش‌بس در انتظار برادر اسیرش شهید شد + فیلم
young journalists club

بازتاب توافق آتش بس غزه در دنیا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
نکات بسیار مهم در رابطه با قوانین وسایل گرمایشی و گازی در منازل + فیلم
۱۴۹

نکات بسیار مهم در رابطه با قوانین وسایل گرمایشی و گازی در منازل + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
مدیحه‌سرایی ترامپ و نتانیاهو؛ تحقیر رهبران عرب در پوشش دیپلماسی! + فیلم
۱۲۷

مدیحه‌سرایی ترامپ و نتانیاهو؛ تحقیر رهبران عرب در پوشش دیپلماسی! + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.